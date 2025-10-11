अकोला

Akola Municipal Election: प्रभाग रचनेचा अंतिम आराखडा प्रसिद्ध; महापालिका निवडणूक, पुढील प्रक्रियेकडे लागले लक्ष

Akola Municipal Corporation announces final ward: महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. महानगरपालिकेची अंतिम प्रभाग रचना व हद्द निश्चित करणारे नकाशे जाहीर करण्यात आले आहेत.
Akola Municipal Election

Akola Municipal Election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. महानगरपालिकेची अंतिम प्रभाग रचना व हद्द निश्चित करणारे नकाशे जाहीर करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Akola
political
election
Muncipal corporation
Voter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com