Akola Municipal Election: प्रभाग रचनेचा अंतिम आराखडा प्रसिद्ध; महापालिका निवडणूक, पुढील प्रक्रियेकडे लागले लक्ष

अकोला : महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. महानगरपालिकेची अंतिम प्रभाग रचना व हद्द निश्चित करणारे नकाशे जाहीर करण्यात आले आहेत..राज्य शासनाने केलेल्या अधिसूचनेनुसार महानगरपालिकेतील प्रभागांची संख्या, सीमा आणि भौगोलिक व्याप्ती निश्चित करण्यात आली असून, त्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिली आहे. मनपाच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात नागरिकांना पाहण्यासाठी प्रभागनिहाय नकाशे लावण्यात आले आहेत..महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रारुप प्रभाग रचना अधिसूचना शासनाने प्रसिद्ध केली आहे. निवडणूक आयोगाने हरकती व सुचनांचा विचार करून, नियुक्त प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींनुसार अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना काढली आहे..अंतिम प्रभाग रचनेचे भौगोलिक सीमा नकाशे व व्याप्तीची माहिती नागरिकांना पाहण्यासाठी अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर: https://amcakola.in तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुख्य सभागृहात नागरिकांना प्रभाग रचनेचा आरखडा पाहता येणार आहे..Akola Municipal Corporation: प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाला सादर; निवडणूक आयोगाकडून ऑक्टोबरमध्ये अधिसूचना अपेक्षित.याशिवाय चारही झोन कार्यालयात प्रभाग रचनेचा आराखडा पाहता येणार आहे. प्रभाग रचना करताना प्रभागांच्या सीमा, लोकसंख्येचे प्रमाण, अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण या घटकांचा विचार केला आहे. दरम्यान, महापालिकेत तब्बल साडेतीन वर्षापासून प्रशासकराज आहे. नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला निवडणुका पार पडतील, अशी शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचनेची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यापूर्वी झालेल्या २०१७ सालच्या निवडणुकीत २० प्रभागांची रचना करण्यात आली होती. प्रत्येक प्रभागातून चार सदस्य असे ८० नगरसेवक महापलिकेत होते. आगामी निवडणुकीतही हीच रचना कायम ठेवण्यात आली आहे..राजकीय वर्तुळात हालचाली वाढल्याअंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्षांमध्ये हालचाली वाढल्या आहेत. निवडणुकीसाठी आता गणिते नव्याने मांडली जात आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंतिम रचनेला मान्यता मिळाल्यानंतर आता मतदार याद्यांचे विभाजन, प्रभागनिहाय आरक्षण, आणि निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे..