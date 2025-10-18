अकोला

Akola News: आरक्षणाच्या सोडतीने सत्तेचा खेळ बदलला; भाजप नेते गट आरक्षित झाल्याने सत्तेची शर्यत थंडावली!

Zilla Parishad Reservation: जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीनंतर नागपूरच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. भाजपच्या दिग्गज नेत्यांचे गट आरक्षित झाल्याने सत्तेच्या शर्यतीत मोठे उलथापालथ झाली आहे.
Akola News

Akola News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जिल्हा परिषद आरक्षणाची सोडत नुकतीच निघाली. यात अनेकांना धक्का बसला. येथील अध्यक्षपद ओबीसीसाठी राखीव आहे. गेल्या १३ वर्षांत पहिल्यांदाच अध्यक्षपदासाठी पुरुष उमेदवार दावेदार ठरणार होते. राज्यात भाजपची सत्ता आहे. यामुळे भाजपला जिल्हा परिषद हातात ठेवणे आवश्यक आहे. अध्यक्षपदासाठी अनेक इच्छुक होते. मात्र, आरक्षणाच्या सोडतीत अनेकांचे गट आरक्षित झाल्याने त्यांच्यासमोर आता कुठून लढावे, असा प्रश्न आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Bjp
Maharashtra Politics
Nagpur Zilha Parishad News
bjp leaders

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com