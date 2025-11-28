अकोला

'राष्ट्रवादी'च्या विद्यार्थी प्रमुखानं रेल्वेखाली उडी मारून संपवलं आयुष्य; घुगेंच्या मृत्यूने खळबळ, धनंजय मुंडेंचे होते निकटवर्तीय

Who Was Vaibhav Ghuge? Rising NCP Leader From Akola : अकोल्यातील राष्ट्रवादी विद्यार्थी आघाडीचे प्रमुख वैभव घुगे यांनी रेल्वेखाली उडी मारून आत्महत्या केली. त्यांच्या अचानक मृत्यूने अकोल्यातील राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
अकोला : राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) महानगर विद्यार्थी आघाडीचे प्रमुख वैभव घुगे यांनी गुरुवारी (ता. २७) जुन्या आरटीओ रोडजवळील रेल्वे ट्रॅकवर धावत्या ट्रेनसमोर उडी मारून (NCP leader Death) आयुष्य संपवले. त्यांच्या या धक्कादायक निर्णयाने अकोल्यातील राजकीय वातावरणात हळहळ पसरली आहे.

