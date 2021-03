राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बॅनरवर थँक्यू मोदी सरकार !

सिंदखेड राजा (जि.बुलडाणा) : तालुक्यामध्ये शहर व गांवामध्ये सद्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून लावण्यात आलेल्या बॅनरची चर्चा पहायला मिळत आहे. थँक्यू मोदी सरकार च्या उपहासात्मक बॅनरची सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. बुलडाणा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. नाझेर काझी यांच्या मार्गदर्शनाखाली थँक्यू मोदी सरकार हे बॅनर सर्वत्र लावण्यात आले आहेत. पेट्रोल शंभरीच्या आसपास, खड्ड्यात गेलेला शेअर बाजार, बेरोजगारी व आकाशाला भिडलेल्या महागाईचा उल्लेख बॅनर मध्ये केलेला आहे. इंधन महागले प्रवास करणार कसे ? अन्नधान्य महागले खाणार काय? गॅस महागले अन्न शिजवणार कसे ? जनता विचारतेय मोदाजी, उत्तर द्या असे प्रश्न बॅनर वर उपस्थित करण्यात आले आहे.

केंद्रातील मोदी सरकार टीकेच्या केंद्रस्थानी आहे, त्याला कारण मागील सहा वर्षात महागाईचा भडका उडला आहे. आज बुलडाणा जिल्ह्यात एक लिटर पेट्रोलसाठी 98.98 रूपये मोजावे लागत आहे. तर, डिझेल 88.47 रूपये लिटरपर्यंत पोहचले आहे. घरगुती गॅसचे दर 828 रुपये झाले आहे. त्याचा थेट परिणाम दळणवळणावर झाल्याने भाजीपाला, गहू , तांदूळ, हरभरा व तुरीची दाळ, खाद्य तेल या जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्य तेल तथा पेट्रोलच्या किंमती कमी असतांना भारतात पेट्रोल, डिझल व खाद्य तेल सर्वाधिक महाग झाल्याचे दिसत आहे. याचा परिणाम शेअर बाजारावर झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वत्र बॅनर लावण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरासह ग्रामीण भागांतील नागरीकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून लावण्यात आलेल्या बॅनरची चर्चा सुरू असल्याचे पहायला मिळत आहे. सर्व सामान्यांचे होत असलेले हाल डिझेल व पेट्रोलच्या दरात दिवसेंदिवस होत असलेली प्रचंड वाढ खड्ड्यात गेलेला शेअर बाजार बेसुमार वाढलेली बेरोजगारी आकाशाला भिडलेली महागाई शेतकरी विरोधी कायदे याविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने जिल्हाभर महत्त्वाच्या ठिकाणी सब जगसे पड रही है मार थँक्यू मोदी सरकारअसे फलक लावून अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदविला आहे.

- अ‍ॅड. नाझेर काझी, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस बुलढाणा (संपादन - विवेक मेतकर)

Web Title: akola news Thank you Modi government on the banner of NCP