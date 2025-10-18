Akola News: जागतिक मंचावर भारतीय तरुण उद्योजकांची चमक दुबईतील ‘नेक्स्ट जेन’ कार्यशाळेत शिकले नेतृत्व, वित्त आणि नवोन्मेषाचे धडे

अकोला: सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीने संयुक्त अरब अमिरात(यूएई) येथील दुबई येथे ‘नेक्स्ट जेन - लिगसी अँड लेव्हरेज’ या नेतृत्व विकास कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत आपल्या परंपरागत उद्योगधंद्याची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेतलेल्या नव्या पिढीतील २१ उद्योजक सहभागी झाले होते. .या उपक्रमामध्ये नेतृत्वविकास प्रशिक्षण, जागतिक स्तरावरील संधी आणि प्रत्यक्ष व्यावसायिक अनुभव घेण्याची संधी या नव उद्योजकांना मिळाली. त्याचप्रमाणे दुबईतील प्रमुख संस्थांतील आणि कंपन्यांतील कामकाज कशापद्धतीने चालते याचा अनुभवही घेता आला..Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.या कार्यशाळेची सुरुवात स्ट्रेंथ कोच डॉ. अमेय घाणेकर यांच्या नेतृत्व आणि वर्तनात्मक कौशल्ये या सत्राने झाली. या सत्रामध्ये देहबोली, सादरीकरण या माध्यमातून नेतृत्व कसे केले जाते, त्याचप्रमाणे वर्तनाचे आकलन आणि सुक्ष्म कौशल्य विकासाद्वारे नेतृत्व विकासावर कशापद्धतीने लक्ष केंद्रित केले जाते, याचे धडे देण्यात आले. या सत्रात विविध प्रात्यक्षिकांद्वारे आणि सहभागींचे गट करून विविध उपक्रम घेण्यात आले. हे सत्र सर्वांना पुढील सर्व सत्रांत सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी ऊर्जा देणारे ठरले..ग्लोबल एक्स्पोजरया कार्यशाळेच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी कार्यशाळेत सहभाग घेतलेल्यांनी दुबईतील एस. पी. जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मॅनेजमेंट या व्यवस्थापनाच्या प्रशिक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या शिक्षण संस्थेला भेट दिली. .Premium|Mohan Bhagvat: विश्वगुरू भारत; एक चिंतनशील दृष्टिकोन.या भेटीदरम्यान झालेल्या सत्रांचा भर हा महत्त्वाच्या जागतिक कौशल्यांवर होता, त्यात विशेषतः पश्चिम आशियातील व्यावसायिक संस्कृती आणि शिष्टाचार; वाटाघाटींच्या शैली, संवादातील सूक्ष्मता आणि नातेसंबंध-आधारित बाजारपेठेचे स्वरूप यांवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला होता. एस. पी. जैन दुबई कॅम्पसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ख्रिस्तोफर अब्राहम यांनी यातील अनेक सत्रांमध्ये उपस्थितांना मार्गदर्शन केले..औद्योगिक भेटी‘रोस्ता’ या खाद्यपदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या अग्रगण्य ब्रँडच्या दुबई येथे नव्याने सुरू झालेल्या कारखान्याच्या भेटीने कार्यशाळेच्या चवथ्या दिवसाची सुरुवात झाली. त्यानंतर लाइटहाऊस कॅन्टन या गुंतवणूक संस्थेला भेट दिली. .या भेटीचे रूपांतर संवादात्मक सत्रातच झाले आणि याचा सुकाणू शिल्पी चौधरी (समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी), अरुण अच्युतन (कार्यकारी संचालक) आणि जॉयदीप चॅटर्जी (कार्यकारी संचालक) यांनी सांभाळला. यावेळी जागतिक गुंतवणूक धोरणे पिढीजात संपत्तीचे व्यवस्थापन आणि पुढील पिढ्यांसाठी तिचे संवर्धन, दुबईच्या आर्थिक परिसंस्थेमधील गुंतवणुकीची संधी या विषयांवर अर्थपूर्ण चर्चा झाली..या कार्यशाळेच्या शेवटच्या दोन दिवशी व्यवसायिकांसाठीच्या वित्तीय शिक्षणासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि आर्थिक साक्षरता तज्ज्ञ अनिल लांबा यांच्या विशेष सत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते. या सत्रांमध्ये बॅलन्स शीट, नफा-तोटा पत्रक, भांडवल व्यवस्थापन आणि रोकड प्रवाह यांसारख्या संकल्पना अत्यंत सोप्या आणि व्यवहार्य पद्धतीने स्पष्ट करण्यात आल्या. .त्याचप्रमाणे वित्तीय अहवाल धोरणात्मक नजरेने कसा समजून घ्यायचा, व्यवसायातील धोके योग्यवेळी कसे ओळखायचे आणि वित्तीय साक्षरतेद्वारे निर्णयक्षमतेत कसे बळ आणायचे या प्रमुख गोष्टी, प्रत्यक्ष उदाहरणांद्वारे समजावून सांगण्यात आले..‘नेक्स्ट जेन’ हा कार्यक्रम परस्पर संवाद आणि अनुभवांची देवाणघेवाण यामुळे सहभागींसाठी नवे संपर्क जोडण्यासाठी उपयोगी ठरला. भारतातील नव्या पिढीतील उद्योजकांचे बदलते प्राधान्यक्रम, त्यांच्या समोरील आव्हाने आणि त्यांच्या आकांक्षा यांचा जवळून परिचय झाल्याने सकाळसाठीही हा अनुभव समृद्ध करणारा ठरला..‘रोस्ता’ ला भेटदुबईतील नव्याने सुरू झालेल्या रोस्ताच्या कारखान्याला दिलेली भेट ही कार्यशाळेत सहभागी झालेल्यांसाठी अविस्मरणीय ठरली. या भेटीचे आयोजन कंपनीचे नव्या पिढीतील मालक आलिशान ललानी यांनी स्वतः केले होते..त्यांनी स्वतः संपूर्ण फॅक्टरी सहभागींना दाखवली. या सत्राचा समारोप समीर ललानी यांच्या प्रश्नोत्तराच्या सत्राने झाला, ज्यात मूळच्या भारतीय असलेल्या या ब्रँडला जागतिक स्तरावर विस्तारताना येणाऱ्या आव्हानांवर, दुबईमधील कार्यप्रणालीवर आणि विविध देशांमध्ये गुणवत्ता टिकवून ठेवण्याच्या उपायांवर कशा पद्धतीने काम करावे लागले, यावर सखोल चर्चा झाली..या पैलूंवरही भरडिझाईन थिंकिंग आणि नवोन्मेष : सर्जनशील आणि मानवकेंद्री विचार करत समस्या सोडविणाऱ्या आराखड्यांची निर्मिती कशी करावीजागतिक संवाद आणि नेतृत्वातील लवचिकता : बहुसांस्कृतिक वातावरणानुसार संवादशैलीत परिवर्तन घडविण्याची क्षमता कशापद्धतीने विकसित करावीव्यावसायिक धोरण निश्चितीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा(एआय) वापर : एआय निर्णयप्रक्रिया आणि बाजारातील स्पर्धात्मकता बदलण्यास कशापद्धतीने कारणीभूत ठरत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.