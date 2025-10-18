अकोला

Akola News: जागतिक मंचावर भारतीय तरुण उद्योजकांची चमक दुबईतील ‘नेक्स्ट जेन’ कार्यशाळेत शिकले नेतृत्व, वित्त आणि नवोन्मेषाचे धडे

Sakal’s Vision: दुबईतील ‘नेक्स्ट जेन’ कार्यशाळा ठरली नव्या उद्योजकांसाठी प्रेरणादायी ‘सकाळ’ माध्यम समूहाच्या पुढाकाराने जागतिक नेतृत्व आणि वित्तीय ज्ञानाचे प्रशिक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला: सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीने संयुक्त अरब अमिरात(यूएई) येथील दुबई येथे ‘नेक्स्ट जेन - लिगसी अँड लेव्हरेज’ या नेतृत्व विकास कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत आपल्या परंपरागत उद्योगधंद्याची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेतलेल्या नव्या पिढीतील २१ उद्योजक सहभागी झाले होते.

