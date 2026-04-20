अकोला

Akola News: होणारा बालविवाह थांबविण्यात यंत्रणांना यश; बाल कल्याण समिती, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष तथा पोलिसांची तत्पर कारवाई

Child Marriage Prevented in Akola Taluka : अकोला तालुक्यात बालविवाह थांबवण्यात यश मिळाले. बालकल्याण समिती, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आणि पातूर पोलिसांच्या तत्पर कारवाईत विवाह आधीच रद्द झाला.
Akola News

Akola News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पातूर: तालुक्यातील एका गावात बालविवाह होणार असल्याची गोपनीय माहिती गुरुवारी (ता.१६) अकोला बाल कल्याण समितीला मिळाली. माहिती मिळताच समितीच्या सदस्या प्रांजली मनोज जैस्वाल यांच्या मार्गदर्शनात संबंधित ठिकाणी पोहचून यंत्रणेद्वारे होणारा बालविवाह थांबविण्यात आला.

Loading content, please wait...
Akola
child marriage

