Akola News: लग्नाचे आमिष दाखवून पोलिसाने केला अत्याचार; सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

अकोला: लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर वारंवार अत्याचार केल्याप्रकरणी एका पोलिस कर्मचाऱ्याविरुद्ध सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित आरोपीला पोलिसांनी अटक केली असून, या घटनेमुळे पोलिस दलात खळबळ उडाली आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक संजय गवई करीत आहेत..पोलीसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिस कॉन्स्टेबल सचिन केशव गायकवाड असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. तो अकोला येथील निमवाडी परिसरातील नवीन पोलिस वसाहतीत वास्तव्यास आहे. त्याच्याविरुद्ध सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम ६९, ३५२ आणि ३५१ (२)(३) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. फिर्यादी महिलेने दिलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपी सचिन गायकवाड याने तिच्याशी विवाह करण्याचे आश्वासन दिले होते.आरोपीने तिच्यासोबत वेळोवेळी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले..मात्र, नंतर लग्नास नकार देत आरोपीने फिर्यादीचा मानसिक छळ सुरू केला. वारंवार अपमानास्पद वागणूक देत तिच्यावर दबाव टाकण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, ‘तू मला पुन्हा भेटायला आली तर तुला जिवे मारून टाकीन,’ अशी धमकी आरोपीने दिल्याचा आरोपही फिर्यादीने केला आहे..जगासाठी सर्वात मोठी गुड न्यूज! इराण-अमेरिका कराराच्या उंबरठ्यावर; ट्रम्प यांची होर्मुझ सामुद्रधुनी व्यापारासाठी खुली करण्याची घोषणा.यासोबतच शिवीगाळ करून धमकावल्याचेही तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. या सर्व प्रकारामुळे त्रस्त झालेल्या पीडित महिलेने पोलिसांत धाव घेत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी २२ मे रोजी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर तातडीने कारवाई करत आरोपीला अटक करण्यात आली. आरोपी पोलीस विभागात कार्यरत असल्याने या घटनेची शहरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे..दरम्यान, या प्रकरणातील सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्यात येत असून, पीडितेचे जबाब आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.