Akola Police : २१ दिवसांची धाडसी शोधमोहीम यशस्वी; हरवलेल्या १४ वर्षीय बालकाचा शोध; अकोला पोलिसांची विशेष कामगिरी!

Successful Akola Police Operation : अकोला पोलिसांनी २१ दिवसांच्या धाडसी शोधमोहीमेतील कौशल्याने हरवलेल्या १४ वर्षीय मुलाचा यशस्वी शोध घेत त्याला पालकांच्या ताब्यात दिले. विशेष पथकाच्या कामगिरीला १०,००० रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले.
Akola police successfully rescue a missing 14-year-old after a 21-day extensive search operation across multiple districts.

सकाळ वृत्तसेवा
अकोला : २१ दिवसांपासून बेपत्ता झालेल्या १४ वर्षीय मुलाचा यशस्वी शोध घेऊन त्याला सुखरूपपणे आई-वडिलांच्या ताब्यात देण्यात अकोला पोलिसांना यश आले आहे. या उल्लेखनीय कार्यासाठी पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी विशेष पथकासाठी १०,००० रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संध्याकाळी सुमारे ७ वाजता खदान पोलीस ठाणे हद्दीतील सरकारी गोदाम परिसरात राहणारा ऋषीकेश संतोष कलोजीया (वय १४) अचानक घराबाहेर निघून गेला. पालकांनी शोधाशोध करूनही तो न सापडल्याने, १२ नोव्हेंबर रोजी खदान पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करण्यात आली. मात्र मुलाकडे मोबाईल नसणे, संशयित व्यक्तींचा अभाव आणि कोणतीही ठोस माहिती न मिळाल्याने तपास कठीण झाला. या प्रकरणाची माहिती व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमधून पोलिस अधीक्षकांपर्यंत पोहोचली.

