Akola Police : २१ दिवसांची धाडसी शोधमोहीम यशस्वी; हरवलेल्या १४ वर्षीय बालकाचा शोध; अकोला पोलिसांची विशेष कामगिरी!

अकोला : २१ दिवसांपासून बेपत्ता झालेल्या १४ वर्षीय मुलाचा यशस्वी शोध घेऊन त्याला सुखरूपपणे आई-वडिलांच्या ताब्यात देण्यात अकोला पोलिसांना यश आले आहे. या उल्लेखनीय कार्यासाठी पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी विशेष पथकासाठी १०,००० रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संध्याकाळी सुमारे ७ वाजता खदान पोलीस ठाणे हद्दीतील सरकारी गोदाम परिसरात राहणारा ऋषीकेश संतोष कलोजीया (वय १४) अचानक घराबाहेर निघून गेला. पालकांनी शोधाशोध करूनही तो न सापडल्याने, १२ नोव्हेंबर रोजी खदान पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करण्यात आली. मात्र मुलाकडे मोबाईल नसणे, संशयित व्यक्तींचा अभाव आणि कोणतीही ठोस माहिती न मिळाल्याने तपास कठीण झाला. या प्रकरणाची माहिती व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधून पोलिस अधीक्षकांपर्यंत पोहोचली..संवेदनशीलता लक्षात घेता, स्थानिक गुन्हे शाखेचे विशेष पथक तातडीने तयारण्यात आले. मुलाच्या वास्तव्यस्थानातून मिळालेल्या संकेतांच्या आधारे अनेक सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करण्यात आली. त्यात मुलगा अकोला रेल्वे स्टेशनवरून ११ नोव्हेंबर रोजी रात्री ८ वाजता अकोला–कोल्हापूर एक्स्प्रेसने प्रवास करताना आढळला. यानंतर तपास मोहीम राबविण्यात आली. विशेष पथकाने नागपूर–कोल्हापूर रेल्वे मार्गावरील वाशिम, हिंगोली, वसमत, पूर्णा, गंगाखेड, परळी वैजनाथ, लातूर, धाराशिव ते पंढरपूर या सर्व स्थानकांवरील सीसीटीव्ही तपासले. एकूण १५० ते २०० कॅमेरे तपासल्यानंतर मुलगा पंढरपूर स्थानकावर उतरताना दिसून आला. यानंतर पथकाने मंदिरे, घाट, बसस्थानक, मठ, गर्दीची ठिकाणे येथे तासन्तास शोध घेत राहिला. शेवटी २ डिसेंबर रोजी दुपारी मुलगा पंढरपूरच्या सरगम चौकात आढळून आला आणि ताब्यात घेण्यात आला..या मोहिमेमध्ये ७ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे १५०० किमी प्रवास करून तपास करण्यात आला. कोणतीही माहिती किंवा साक्ष नसताना तपास करणे हे मोठे आव्हान होते, असे पोलिसांनी सांगितले. ही कार्यवाही पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी आणि एस.डी.पी.ओ. सुदर्शन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पो.नि. शंकर शेळके, पो.उप.नि. गोपाल जाधव, पो.उप.नि. विष्णु बोडखे, तसेच खदान पो.स्टे.चे पो.नि. मनोज केदारे, स्था. गु. शा. चे अंमलदार आणि एसडीपीओ पथकातील पो. अंमलदार गिरीष वीर, संतोष गावंडे, अनिल भातखेडे, अमर पवार, मंगेश खेडकर, शैलेश घुगे, भुषन मोरे, संदीप काटकर, स्वप्नील वानखडे ईतर तसेच स्था.गु.शा. येथील अमंलदार सुलतान पठाण, फिरोज खान, उमेश पराये, एजाज अहेमद, राज चंदेल, सतिश पवार, मोहम्मद आमीर, अभिषेक पाठक, अशोक सोनवणे स्था.गु.शा. अकोला यांनी तपास कामात विशेष कामगिरी बजावली. बालकाची सुखरूप सुटका करून त्याला पालकांच्या ताब्यात देण्यात आल्यानंतर सर्वांनी समाधान व्यक्त केले आहे.