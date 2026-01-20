Akola News : ८ वर्षांच्या प्रतीक्षेला अखेर पूर्णविराम; हरवलेला लेक सापडला, वडिलांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू

अकोला : पोलीस स्टेशन खदान, अकोला येथे दाखल असलेल्या बेपत्ता मुलाचा तब्बल ८ वर्षांनंतर शोध घेऊन त्यास वडिलांच्या ताब्यात देण्यात पोलीस प्रशासनाला यश आले आहे. लेक सापडल्याने वडिलांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू झळकत होते. .६ जानेवारी २०१८ रोजी फिर्यादी सुधाकर रामकृष्ण बोदडे (वय ४०), रा. तुळजाभवानी कटलरीचे वर, बुद्ध विहाराजवळ, खडकी, अकोला यांनी पोलीस स्टेशन खदान येथे तक्रार दिली होती. त्यांच्या पत्नी सौ. वैशाली सुधाकर बोदडे (वय ३०) या दोन मुले यश सुधाकर बोदडे (वय १४) व जय सुधाकर बोदडे (वय १२) यांच्यासह घरातून निघून गेल्याची नोंद करण्यात आली होती. या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशन खदान येथे मिसिंग क्रमांक ६४/२०१८ अन्वये बेपत्ता नोंद करण्यात आली होती. पोलीस अधीक्षक अकोला यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येत असलेल्या ऑपरेशन मुस्कान अंतर्गत पोलीस स्टेशन खदान येथील मिसिंग व डी.बी. पथकाला बेपत्ता इसमांचा शोध घेण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. .Pune Crime : आळेफाटा येथे सिक्युरिटी गार्डचं अपहरण, २.५ लाखांची सिगारेट चोरी.तपासादरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हिमाचल प्रदेश राज्यातील जिल्हा शिमला अंतर्गत रामपूर बुशहर (ज्युरी) येथील स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने बेपत्ता मुलगा जय सुधाकर बोदडे (वय १९) याचा शोध घेण्यात आला. त्यानंतर सदर मुलास सुरक्षितपणे त्याचे वडील सुधाकर रामकृष्ण बोदडे, रा. अकोला यांच्या ताब्यात देण्यात आले..आठ वर्षांनंतर मुलगा मिळाल्याने कुटुंबीयांनी पोलिसांचे आभार मानले. ही यशस्वी कारवाई अर्चित चांडक (भा.पो.से.), पोलीस अधीक्षक अकोला, बी. चंद्रकांत रेड्डी, अपर पोलीस अधीक्षक, सुदर्शन पाटील, उपविभागीय पोलीस अधिकारी (शहर विभाग) अकोला व पोलीस निरीक्षक मनोज केदारे, पोलीस स्टेशन खदान यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. कारवाईत ए.एस.आय. आशा आठे, म.पो.हवा. विद्या बांगर, पो.हवा. संतोष गावंडे, पो.हवा. अमर पवार, पो.कॉ. मंगेश खेडकर, पो.कॉ. खनील वानखडे व पो.कॉ. संजय शिरसाट यांनी विशेष परिश्रम घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.