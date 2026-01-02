Akola Police : अकोला पोलिसांची ‘स्मार्ट पोलिसिंग’कडे पाऊल; AI-आधारित WhatsApp चॅटबॉट ‘अकोला कॉप कनेक्ट’चा शुभारंभ!

अकोला : नागरिक–पोलीस संवाद अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी अकोला जिल्हा पोलीस दलाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आज महाराष्ट्र पोलीस वर्धापन दिन २०२६ या औचित्यावर ‘अकोला कॉप कनेक्ट’ या व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट सेवेला सुरुवात केली. या सेवेचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या हस्ते झाला. यावेळी पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक, मनपा आयुक्त सुनील लहाने, डीएफओ सुमन सोळंके, अपर पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत रेड्डी, पोलीस अधीक्षक (गुन्हे) ईशानी आनंद यांसह मान्यवर उपस्थित होते. .राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘स्मार्ट पोलिसिंग’ संकल्पनेला गती देण्यासाठी या एआय आधारित व्हॉट्सअॅप चॅटबॉटची निर्मिती करण्यात आली आहे. नागरिकांसाठी ९४०३५५३११७ हा अधिकृत क्रमांक जाहीर करण्यात आला असून या एकाच क्रमांकावरून पोलिसांच्या विविध सेवांची माहिती घरबसल्या एका क्लिकवर मिळणार आहे..Akola Crime: सखोल तपासानंतर एसीबीकडून रायटरला अटक; पोलिसांचे धाबे दणाणले, आकाेल्यातील लाचप्रकरणी धक्कादायक बाब समोर...उपक्रमात यांचे विशेष योगदानअकोला पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या मार्गदर्शनात पोलिस निरिक्षक अनिल जुमळे, एपीआय मनिषा तायडे, पोस्टे सायबर, भूषण अरुण रंभापुरे तसेच श्री.शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती द्वारा संचालित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अँड टेक्नॉलॉजी, अकोला येथील कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजीनियरिंग विभागाचे विद्यार्थी गौरव पवार, महेश डोंगरे, गौरी चेटुले, भावेश खोसे, जव्वाद बेग यांनी अतिशय परिश्रम घेऊन आधुनिक तंत्रज्ञानचा वापर करून Akola CopConnect चँटबाँटची निर्मिती करण्यासाठी मोलाचे योगदान केले. उद्घाटन सोहळ्यात सर्व पोलीस विभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी, प्रतिष्ठित नागरिक यांची उपस्थिती होती..दृष्टीक्षेपात मुख्य सुविधा* जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांचे संपर्क क्रमांक, प्रभारी अधिकारी, ई-मेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि गुगल लोकेशन* व्हॉट्सअॅपवरून ऑनलाइन तक्रार नोंदणी व तिची सद्यस्थिती तपासणी* ई-चालान, पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीसंदर्भातील मार्गदर्शक माहिती* एकूण १७ प्रकारच्या सेवा–माहिती* मराठी व इंग्रजी द्विभाषिक सुविधा* २४x७ उपलब्धता.Pune Crime : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पुण्यात खून; येवलेवाडीत तरुणाच्या डोक्यात दगड घालून हत्या!.वापर कसा करावा?१) ९४०३५५३११७ हा क्रमांक सेव्ह करा२) ‘Namaskar’ किंवा ‘Hello’ असा मेसेज पाठवा३) भाषा निवडा आणि आवश्यक सेवा निवडा. भाषा निवडल्यानंतर विविध सेवांची यादी समोर दिसेल..नागरिक-पोलीस संवाद अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करणे हीच ‘अकोला कॉप कनेक्ट’ची मागची संकल्पना आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून नागरिकांना घरबसल्या पोलिसांच्या सेवांपर्यंत सहज आणि सुरक्षितरीत्या पोहोचवणे हे आमचे ध्येय आहे. या व्हॉट्सअॅप चॅटबॉटमुळे तक्रार नोंदणी, माहिती मिळवणे तसेच आवश्यक सेवांपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल. अकोला पोलीस दल नागरिकांसाठी सदैव उपलब्ध आहे आणि कायदा–सुव्यवस्था मजबूत ठेवत लोकाभिमुख पोलिसिंग करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.- अर्चित चांडक , पोलीस अधीक्षक, अकोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.