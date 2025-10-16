Bus Ticket Scam

अकोला

Bus Ticket Scam: दीडपटीने भाडे वाढवणाऱ्या खासगी बस मालकांवर कारवाई; प्रवाशांना मिळणार दिलासा

Ticket Scam: अवैध भाडेवाढ थांबवण्यासाठी ३ नोव्हेंबरपर्यंत विशेष तपासणी मोहीम : तिकीट दर राज्य परिवहन बसच्या दीडपट मर्यादेपेक्षा अधिक घेतल्यास कारवाई करण्याचा आरटीओचा ईशारा
अकोला: दिवाळी सणाला गावी जाणाऱ्या प्रवाश्यांची गर्दी पाहून अवाजवी भाडे आकारणाऱ्या खासगी बसमालकांवर कारवाईसाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने मोहीम हाती घेतली आहे. दिवाळी सणानिमित्त बऱ्याच प्रमाणात नागरिक आपल्या कुटुंबियांना भेटण्यासाठी आणि सणानिमित्त आपल्या गावी जाण्यासाठी खासगी मोटारींनी प्रवास करीत असतात.

