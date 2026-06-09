Akola: रेल्वे स्थानकाजवळील कोट्यवधींची जमीन अतिक्रमणमुक्त; भुसावळ विभागाची दुसरी मोठी कारवाई; २० वर्षांपासूनची ३५ अतिक्रमणे हटवली

अकोला: मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाने अकोला रेल्वे स्थानकाजवळील रेल्वेच्या जमिनीवरील मोठ्या अतिक्रमणाविरोधात यशस्वी मोहीम राबवत तब्बल १० हजार चौरस मीटर जागा अतिक्रमणमुक्त केली आहे. सुमारे १० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या या जागेवरील २० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली ३५ तात्पुरती व कायमस्वरूपी बांधकामे हटविण्यात आली. या कारवाईमुळे रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या कामांना मोठी चालना मिळणार आहे. .भुसावळ विभागाने ७ जून २०२६ रोजी अकोला रेल्वे स्थानकाजवळ कि.मी. ५८२ परिसरात अतिक्रमण हटविण्याची विशेष मोहीम राबविली. कारवाईपूर्वी १ जून रोजीही अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम राबविण्यात आली होती. त्यावेळी प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांनंतर अनेक अतिक्रमणधारकांनी जागा स्वेच्छेने रिकामी केली होती..Mumbai News: मुंबईकरांना संपाचा फटका! पाण्याचे संकट कायम, जिल्हा प्रशासनासोबतची बैठक निष्फळ .त्यामुळे अंतिम कारवाई शांततेत आणि प्रभावीपणे पार पडली. दरम्यान ७ जून रोजी राबविण्यात आलेल्या मोहिमेदरम्यान सुमारे २५० मीटर लांब आणि ४० मीटर रुंद अशा एकूण १० हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची रेल्वे जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली. रेल्वे प्रशासनाच्या मते, या जमिनीचे अंदाजित बाजारमूल्य सुमारे १० कोटी रुपये आहे..दीर्घकाळापासून अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेली ही जागा आता रेल्वेच्या विकासात्मक कामांसाठी उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे भविष्यातील प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होण्यास मदत होणार आहे. कारवाई यशस्वी करण्यासाठी अभियांत्रिकी विभाग, विधी विभाग आणि रेल्वे सुरक्षा बल (आरपीएफ) यांनी समन्वयाने काम केले..Mumbai News: मुंबईकरांना संपाचा फटका! पाण्याचे संकट कायम, जिल्हा प्रशासनासोबतची बैठक निष्फळ .भुसावळ विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोहिमेचे नियोजन करण्यात आले होते. कारवाईदरम्यान रेल्वे सुरक्षा बल, रेल्वे पोलिस (जीआरपी) तसेच स्थानिक पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्यामुळे अनुचित प्रकार न घडता सुव्यवस्था राखण्यात यश आले..रेल्वे विकास प्रकल्पांना मिळणार वेगअतिक्रमणमुक्त झालेल्या या जागेचा वापर नवीन रेल्वे मार्ग टाकणे, रेल्वे पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे आणि इतर विकासात्मक कामांसाठी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रेल्वेची वाहतूक क्षमता वाढण्यास मदत होणार असून प्रवासी सेवांमध्येही सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या मते, या कारवाईमुळे सुरू असलेल्या तसेच भविष्यातील रेल्वे विकास प्रकल्पांना आवश्यक जागा उपलब्ध होणार आहे. परिणामी परिचालन कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच रेल्वेच्या दीर्घकालीन विकासाला बळ मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.