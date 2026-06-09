अकोला

Akola: रेल्वे स्थानकाजवळील कोट्यवधींची जमीन अतिक्रमणमुक्त; भुसावळ विभागाची दुसरी मोठी कारवाई; २० वर्षांपासूनची ३५ अतिक्रमणे हटवली

Major Anti-Encroachment Drive Near Akola Railway Station: अकोला रेल्वे स्थानकाजवळील सुमारे १० कोटी रुपये मूल्याच्या रेल्वे जमिनीवरील ३५ अतिक्रमणे हटवत भुसावळ विभागाने मोठी कारवाई केली.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला: मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाने अकोला रेल्वे स्थानकाजवळील रेल्वेच्या जमिनीवरील मोठ्या अतिक्रमणाविरोधात यशस्वी मोहीम राबवत तब्बल १० हजार चौरस मीटर जागा अतिक्रमणमुक्त केली आहे. सुमारे १० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या या जागेवरील २० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली ३५ तात्पुरती व कायमस्वरूपी बांधकामे हटविण्यात आली. या कारवाईमुळे रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या कामांना मोठी चालना मिळणार आहे.

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