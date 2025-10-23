Akola Railway Theft : अकोला रेल्वे स्टेशनवर प्रवाशांची सुरक्षा वाऱ्यावर, आरपीएफ व जीआरपीमध्ये ‘हद्द’ची भानगड; रामदासपेठकडे बोट

अकोला : जिल्ह्यातील प्रमुख रेल्वे स्थानक असलेल्या अकोला रेल्वे स्टेशनवर अलीकडच्या काळात चोरीच्या घटनांत चिंताजनक वाढ झाली आहे. प्रवाशांच्या पिशव्या, मोबाईल, रोख रक्कम, सोन्याचे दागिने आणि मौल्यवान वस्तू चोरीस जाण्याचे प्रकार सलग घडत आहेत. मात्र या वाढत्या चोरींच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे पोलीस दल (RPF) आणि जीआरपी (Government Railway Police) यांच्या गस्तीमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नसल्याने प्रवाशांमध्ये भीती आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एखादा तक्रार देण्यासाठी जरी गेला तरी ती आमची हद्द नव्हती असे म्हणून तक्रारदारासच हाकलून लावले जात असून त्यांना रामदास पेठ पोलिस स्टेशनचा रस्ता दाखवला जातो. जर हीच वेळ असेल तर सरकारने रेल्वे पोलीस दल आणि जीआरपी दल कशासाठी नेमले असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..अकोला रेल्वे स्टेशन हे मुंबई–हावडा, नागपूर–भुसावळ या मुख्य मार्गांवरील महत्त्वाचे केंद्र असून, दररोज हजारो प्रवासी येथे ये-जा करतात. परंतु, प्रवाशांची गर्दी आणि सुरक्षेचा अभाव याचा गैरफायदा घेत गुन्हेगार टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. प्रवाशांनी बेफिकिरीने ठेवलेल्या बॅगा, हँडबॅग, मोबाईल आणि रोकडवर हात साफ करण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. मागील तीन महिन्यात अनेक तक्रारींची नोंद झाली. मात्र तपासाचा वेग अत्यंत संथ आहे. “गुन्हा दाखल झाला की पोलीस म्हणतात तपास सुरू आहे, पण आरोपींचा पत्ता लागत नाही. ना रेल्वेमधला प्रवाशी सुरक्षीत आहे, ना रेल्वे स्टेशनवरील. अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..Selu Crime : वालूरमध्ये दरोड्याची साखळी; नातवाचा खून, आजी जखमी तर वृद्ध दाम्पत्यावरही खुनी हल्ला करून दागिने लंपास.सुरक्षा यंत्रणा कागदावरच?रेल्वे स्टेशनवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले असले तरी अनेक कॅमेरे बंद आहेत किंवा योग्य देखरेखीअभावी उपयोगात नाहीत. रात्रीच्या वेळी गस्तीचा अभाव, प्लॅटफॉर्मवर अंधुक प्रकाश आणि अनधिकृत फेरीवाले यामुळे गुन्हेगारांना मोकळे मैदान मिळत असल्याची वस्तूस्थिती आहे. जीआरपी आणि आरपीएफ या दोन्ही यंत्रणांमध्ये जबाबदारीचे ढकलणे सुरू आहे. “रेल्वे परिसरातील चोरीबाबत नेमकी कोणत्या यंत्रणेनं कारवाई करायची?” या संभ्रमात अनेक प्रकरणे थंडबस्त्यात पडली आहेत..वरिष्ठांना दखल घेण्याची गरजरेल्वे प्रवाशांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत असून, पोलिस प्रशासनाने तत्काळ उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. रात्रीच्या वेळी अतिरिक्त गस्त, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची दुरुस्ती, संशयितांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष पथक यांची आवश्यकता असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. जर त्वरित पावले उचलली नाहीत, तर अकोला स्टेशन ‘चोरांचा सुरक्षित ठिकाण’ बनेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.