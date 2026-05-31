Akola: आरएसएस कार्यालयावर हल्ला प्रकरणातील सर्व आरोपी निर्दोष, १६ वर्षांनी खटल्याचा निकाल

Court Acquits All Accused in RSS Office Attack Case: अकोल्यातील आरएसएस कार्यालयावर कथित हल्ल्याच्या प्रकरणात १६ वर्षांनंतर न्यायालयाने आमदार साजिद खान पठाण यांच्यासह सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
अकोला: शहरातील गांधी चौक परिसरातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यालयावर झालेल्या कथित हल्ल्याप्रकरणी आमदार साजिद खान पठाण, माजी महापौर मदन भरगड यांच्यासह १२ आरोपींची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. तब्बल १६ वर्षे चाललेल्या या खटल्याचा निकाल शनिवारी (ता.३०) प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी ए. जे. गिडे यांच्या न्यायालयाने दिला.

