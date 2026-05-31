Akola: आरएसएस कार्यालयावर हल्ला प्रकरणातील सर्व आरोपी निर्दोष, १६ वर्षांनी खटल्याचा निकाल

अकोला: शहरातील गांधी चौक परिसरातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यालयावर झालेल्या कथित हल्ल्याप्रकरणी आमदार साजिद खान पठाण, माजी महापौर मदन भरगड यांच्यासह १२ आरोपींची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. तब्बल १६ वर्षे चाललेल्या या खटल्याचा निकाल शनिवारी (ता.३०) प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी ए. जे. गिडे यांच्या न्यायालयाने दिला..या प्रकरणात तक्रारदार शशांक शरदचंद्र जोशी यांनी १२ नोव्हेंबर २०१० रोजी सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती. फिर्यादीनुसार, मदन भरगड, साजिद खान पठाण, मब्बा पैलवान, प्रकाश तायडे तसेच काँग्रेस पक्षाच्या काही कार्यकत्यांनी मोठा जमाव घेऊन गांधी चौकातील आरएसएस कार्यालयावर हल्ला केला होता. यावेळी पुतळे जाळण्याचा प्रयत्न, फटाके फोडणे आणि दगडफेक करण्यात आल्याचा आरोप होता, या घटनेत एक पोलिस कर्मचारी व दोन आरएसएस कार्यकर्ते जखमी झाले होते..CJI Suryakant: 'तारीख पे तारीख' युग संपलं? सुप्रीम कोर्टाची हायकोर्टांसाठी नवी डेडलाइन, न्यायासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागणार नाही.काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्याच्या निषेधातून ही घटना घडल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले होते. या प्रकरणी आरोपोंविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन कोतवाली पोलीस निरीक्षक विलास पाटील यांनी या प्रकरणाचा तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते..खटल्यादरम्यान फिर्यादी पक्षाकडून १० साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पुरात्यांच्या आधारे आरोपींविरुद्ध आरोप सिद्ध होत नसल्याचे नमूद करत सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केले. आरोपींच्या वतीने अॅड. दिलदार खान, अॅड. दुष्यंत चव्हाण, अॅड. जाधव, अॅड, अमीन खान, अॅड. शर्मा आणि अॅड. दीपेश घायडे यांनी कामकाज पाहिले.