अकोला

Akola News: सालासार मंदिरात मध्यरात्री चोरी; एलसीबी, डॉग स्क्वॉड व फॉरेन्सिक युनिट घटनास्थळी

Temple theft: अकोल्यातील सालासार मंदिरात मध्यरात्री चोरीची धक्कादायक घटना घडली असून, एलसीबी, डॉग स्क्वॉड आणि फॉरेन्सिक युनिट तपासात सहभागी झाले आहेत. दानपेटीतून सोन्या-चांदीचे दागिने चोरीला गेल्याचा अंदाज, पोलिसांनी सीसीटीव्ही तपास सुरू केला आहे.
Akola News

Akola News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : अकोल्यातील जुने शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील प्रसिद्ध सालासार मंदिरात चोरी झाल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी पहाटे उघडकीस आली आहे. ही घटना रात्री साधारण तीन वाजताच्या सुमारास घडली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Akola
robbery
temple
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com