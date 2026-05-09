Akola Crime : अकोल्यात सहा वर्षीय चिमुकलीवरील अत्याचाराचा आरोप; तक्रार नोंदविण्यास विलंब झाल्याचा दावा

अकोला - पुण्यातील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेनंतर राज्यभरात संताप व्यक्त होत असतानाच अकोला शहरातूनही एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मोठी उमरी परिसरात सहा वर्षीय चिमुकलीवर तिच्याच नात्यातील अल्पवयीन मुलाने लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप पीडित मुलीच्या आईने केला आहे..या प्रकरणात सिव्हिल लाईन पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेल्यानंतर पोलिसांनी टाळाटाळ केल्याचा गंभीर आरोप संबंधित महिलेने केला आहे. पीडितेच्या आईच्या म्हणण्यानुसार, तिने ५ मे रोजी लेखी तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र, पोलिसांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच काही राजकीय व्यक्ती आणि नातेवाईकांकडून तक्रार दाखल न करण्यासाठी दबाव आणण्यात आल्याचाही आरोप तिने केला आहे..पोलिसांकडून दाद मिळत नसल्याने महिलेने जिल्हा पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्याकडे धाव घेतली. मात्र, त्यांनी पुन्हा सिव्हिल लाईन पोलिसांकडे जाण्याचा सल्ला दिल्याचे महिलेचे म्हणणे आहे. दरम्यान, सिव्हिल लाईन पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षक मालती कायटे यांनी या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, संबंधित महिलेची तक्रार नोंदवून घेण्यास पोलिस तयार होते..मात्र, तक्रारीवर स्वाक्षरी करण्यात आली नसल्याने पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही. महिलेला पुन्हा बयाण नोंदवण्यासाठी बोलावण्यात आले असून, त्या आल्यास पुढील कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.विशेष म्हणजे, दोन दिवसांपूर्वीच पातूर तालुका येथे दहा वर्षीय मुलीवरील अत्याचाराची घटना समोर आली होती. सलग घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे जिल्ह्यात चिंता आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.