Akola News: अकोला जिल्ह्यातील जमिनीचे आरोग्य धोक्यात;कृषी विद्यापिठाच्या तज्ज्ञांचे संशोधन, शेतकऱ्यांनी जागृत होण्याची गरज

अकोला: आधुनिक शेतीमध्ये सुधारित वाणांच्या वापरामुळे उत्पादकता वाढली असली, तरी माती आणि पाणी यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनाचा असंतुलित वापर होत आहे. यामुळे जमिनीच्या भौतिक, रासायनिक आणि जैविक गुणधर्मांचा ऱ्हास होऊन जमिनीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. सेंद्रिय पदार्थांच्या वापराचा अभाव आणि अन्नद्रव्यांचे असंतुलन यामुळे जमिनीची सुपीकता खालावत असल्याची धक्कादायक माहिती कृषी विद्यापिठाच्या मृद विज्ञान विभागाच्या संशोधनात समोर आली आहे. .जमिनीच्या समस्यांचे योग्य निदान करून तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास शेती अधिक किफायतशीर होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर, अकोला जिल्ह्यातील जमिनींच्या आरोग्याचा सखोल अभ्यास अखिल भारतीय समन्वयीत सूक्ष्म व दुय्यम अन्नद्रव्या प्रकल्प, मृद विज्ञान विभाग, डॉ.पंदेकृवि, अकोला द्वारे करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधून कापूस, सोयाबीन व कडधान्य पिकाखालील शेतांतून एकूण ३२४ मातीचे नमुने भौगोलिक स्थळ प्रणालीचा (GPS) वापर करून प्रती पाच किलोमीटर अंतरावर घेण्यात आले. घेतलेल्या नमुन्यांचे प्रयोगशाळेत रासायनिक परीक्षण करण्यात आले..जिल्ह्याचा सामू ६.८६ ते ८.९८ च्या दरम्यान असून जमिनी विम्लमय (Alkaline) आहेत. जवळपास ९६% जमिनींमध्ये चुनखडीचे प्रमाण ८% पेक्षा जास्त असून ते सर्वाधिक अकोला, मुर्तिजापूर, बाळापूर आणि अकोट तालुक्यात आढळले. जास्त चुनखडीमुळे स्फुरदाची उपलब्धता कमी होते. सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण १.२० ते ११.२० ग्रॅम प्रति किलो इतके आढळले. सुमारे १२% क्षेत्रात हे प्रमाण अतिशय कमी, तर ८८% क्षेत्रात मध्यम आहे. वाढते तापमान आणि सेंद्रिय खतांचा अल्प वापर यामुळे सेंद्रिय कर्ब कमी होत आहे, ज्यामुळे जमिनीचा निचरा मंदावतो आणि जमीन कडक बनते. अकोला जिल्ह्यातील जमिनींचा र्हास टाळण्यासाठी आणि शाश्वत उत्पादन मिळविण्यासाठी स्थानिक समस्यांनुसार एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करणे काळाची गरज आहे. हे संशोधन डॉ.पंदेकृविमधील मृद विज्ञान विभागाचे डॉ. संदीप हाडोळे, प्रशांत सरप, प्रेषित इंगळे यांनी केले आहे.माती परीक्षणाचे निष्कर्ष शेतकरी बांधवांना भविष्यात जमिनीचे आरोग्य जपण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे..नत्राची कमतरता १००%स्पुरादाची कमतरता ९८%गंधकाची कमतरता ५०%जस्ताची कमतरता ४०%लोहची कमतरता ७९%.काय करायला पाहिजेजमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यासाठी खालील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन: केवळ रासायनिक खतांवर अवलंबून न राहता शेणखत, कंपोस्ट, हिरवळीची खते आणि गांडूळ खतांचा नियमित वापर करावा.समतोल खत पुरवठा: माती परीक्षणानुसार नत्र, स्फुरद आणि पालाशचा वापर करावा. गंधकासाठी जिप्सम किंवा सिंगल सुपर फॉस्फेटचा वापर करावा.भौतिक सुधारणा: चुनखडीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सेंद्रिय पदार्थांचा वापर करावा आणि क्षारांचे प्रमाण मर्यादित ठेवण्यासाठी आच्छादनाचा वापर व सुधारित सिंचन पद्धती अवलंबावी..दृष्टीक्षेपात मुख्य व दुय्यम अन्नद्रव्येनत्र (९८.७१% शेत्रात)) आणि स्फुरद (९३.८३ शेत्रात) यांची कमतरता अकोला जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांत प्रामुख्याने दिसून आली. पालाशचे प्रमाण ८०% जमिनींत मध्यम असले तरी १०% जमिनींत त्याची कमतरता जाणवू लागली आहे.जवळपास ५०% क्षेत्रात गंधकाची कमतरता आढळली, विशेषतः बार्शिटाकळी आणि पातूर तालुक्यात गंधक कमतरतेचे प्रमाण अधिक आहे. 'डीएपी' सारख्या गंधक विरहित खतांचा वापर वाढल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे.