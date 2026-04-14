Akola News: सौर ऊर्जा प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध;जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन तीव्र आंदाेलनाचा इशारा

अकोला: मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी जिल्ह्यात जागोजागी होत आहे. जरी योजनेला नाव मुख्यमंत्री यांचे आहे; परंतु काम खासगी कंपनी करीत आहे. या कंपनीला अधिकाऱ्यांचे सहकार्य लाभलेले आहे, असा आराेप करीत शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली. यावेळी रघुनाथदादा पाटील प्रणित शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित हाेते. .शेतशिवार आडगाव बु गट क्र. २४५ मध्ये होणाऱ्या सौर प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्याचा विरोध आहे. ही जमीन ई-क्लासची असल्याने कमी किंमतीत कंपनीला देण्यात आली, असा आराेप शेतकऱ्यांनी केला. या भागात पाण्याची पातळी खूप खाली गेली असून, कोरडा भाग आहे. या भागातील पाण्याची पातळी वाढावी यासाठी जलसंधारण अंतर्गत तीन मोठ्या तलावाची निर्मिती केली होती. यावर बराच शासकीय संपत्ती खर्च झाली..शेतकऱ्यांना याचा उपयोग झाला. तीन नाल्याचे पाणी यात येत होते. कर्मचाऱ्यांच्या भूखंड ताब्यात येताच या तलावातील पाणी बंद केले. एक तलाव पूर्ण भुजला, तर उर्वरित दोन तलावाच्या भिंती खासवून त्यावर सौर पॅनल उभारण्यात येत असून, तलाव बुजवण्यात येत आहे. याकडे शासकीय अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहेत, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे..शेतकऱ्यांचे वाहवटीचे शेतरस्ते मोकळे व व्यवस्थित करून घ्यावे, पाण्याचे तलाव पूर्वव्रत करून घ्यावेे अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कौठकर यांनी दिला आहे. यावेळी वर्षा नागेश नेमाडे, ललिता क्षीरसागर, मीना निमकर्डे, वर्षा नेमाडे, किरण कौठकर, नीलेश नेमाडे, मोहन खिरोडकार, जबीर खा, नारायण आसरे, शेख इरफान, गजानन भड, राजू क्षीरसागर, सागर खिरोडकार, गजानन निमकर्डे, वासुदेवराव खिरोडकार, मनोज नेमाडे यादी उपस्थित होते..प्रकल्पासाठी वृक्षताेडपाणी अडवा पाणी जीरवा, असा शासनाचे उद्देश असून तलावांची निर्मितीवर सरकारचा भर आहे. वेगवेगळ्या सेवाभावी संस्था यावर काम करीत आहेत. कंपनी या विरुद्ध काम करीत आहे, असा आराेप शेतकऱ्यांनी केला. या भूखंडातून शेतकऱ्यांचे वाहवटीचे रस्ते आहेत. या रस्त्यात नाल्याचे पाणी लावून देण्यात आले आहे. एकीकडे सरकार पाणंद रस्त्यावर भर देत आहे, तर दुसरीकडे तलाव बुजवण्यात येत आहेत. या भूखंड वर सामाजिक वनीकरणच्या अंतर्गत तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते वृक्ष लागवड करण्यात आली होती. ही सर्व झाडे प्रकल्प बनवतांना तोडण्यात आलेली आहे. हेही नियम बाह्य आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री ३०० कोटी झाडं लागवडची घोषणा करीत आहेत. मात्र, कंपनीकडून वृक्ष तोड करण्यात आली, असा आराेप शेतकऱ्यांनी केला.