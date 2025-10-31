अकोला

Akola Rain: वादळी वाऱ्याने जिल्ह्यात हाहाकार; अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली, तर काही भागांत वीजपुरवठा खंडित

Storm and Heavy Winds Disrupt Life Across Akola District: अकोला जिल्ह्यात गुरुवारी सायंकाळी आलेल्या वादळी वाऱ्याने जनजीवन विस्कळीत; झाडे उन्मळली, वीजपुरवठा खंडित, पिकांचे नुकसान.
Akola Rain

Akola Rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : अकोला जिल्ह्यात गुरुवारी सायंकाळी आलेल्या वादळी वाऱ्याने जनजीवन विस्कळीत झाले. जोरदार वाऱ्यासह आलेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली, झोपड्या आणि घरांच्या पत्र्यांचे नुकसान झाले, तर वीजवाहिन्या तुटल्याने ग्रामीण भागासह शहरातील काही भागांत वीजपुरवठा खंडित झाला. अचानक आलेल्या या वादळामुळे नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

Akola
rain
Weather
Crop Damage
Flood Damage News

