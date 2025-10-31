Akola Rain: वादळी वाऱ्याने जिल्ह्यात हाहाकार; अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली, तर काही भागांत वीजपुरवठा खंडित

अकोला : अकोला जिल्ह्यात गुरुवारी सायंकाळी आलेल्या वादळी वाऱ्याने जनजीवन विस्कळीत झाले. जोरदार वाऱ्यासह आलेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली, झोपड्या आणि घरांच्या पत्र्यांचे नुकसान झाले, तर वीजवाहिन्या तुटल्याने ग्रामीण भागासह शहरातील काही भागांत वीजपुरवठा खंडित झाला. अचानक आलेल्या या वादळामुळे नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..संध्याकाळी सुमारे पाचच्या सुमारास आलेल्या जोरदार वाऱ्याने अकोला शहरासह मूर्तिजापूर, बाळापूर, बार्शीटाकळी, अकोट आणि पातूर तालुक्यांमध्ये थैमान घातले. काही भागांत वाऱ्याबरोबर किरकोळ पावसाचा शिडकावा झाला. वाऱ्याच्या तीव्रतेमुळे रस्त्यांच्या कडेला असलेली मोठी झाडे कोसळली, ज्यामुळे वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले..शहरात तसेच ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाल्याने नागरिकांना अंधारात रात्र काढावी लागली. अग्निशमन दल आणि महावितरणच्या पथकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन कोसळलेली झाडे हटविणे आणि तुटलेल्या वीजवाहिन्या दुरुस्त करण्याचे काम सुरू केले आहे. काही ठिकाणी वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला असला, तरी ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये अद्यापही वीजपुरवठा पूर्णपणे पुनर्संचयित झालेला नाही. बार्शीटाकळी, पातूर आणि अकोट तालुक्यांतील काही शेतकऱ्यांचे कापूस आणि सोयाबीन पिकांचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे..शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे पंचनामे करण्याची मागणी केली असून, महसूल विभागाने नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल मागविला आहे. अचानक आलेल्या या वाऱ्यामुळे अनेक शेतकरी चिंतेत असून, पुढील काही दिवसांत पावसाचा जोर वाढल्यास नुकसानीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. अकोला शहरातही वाऱ्यामुळे झाडांच्या मोठ्या फांद्या तुटून रस्त्यावर पडल्याने वाहनचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. महापालिका प्रशासनाने तत्काळ पथके रवाना करून रस्ते मोकळे करण्याचे आणि साफसफाईचे काम सुरू केले. काही ठिकाणी सिग्नल यंत्रणाही बंद पडल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला. वादळी वाऱ्यामुळे काही घरांच्या पत्र्यांचे आणि होर्डिंग्जचे नुकसान झाले. .शहरातील काही भागांमध्ये मोबाइल नेटवर्क आणि इंटरनेट सेवा काही काळ ठप्प राहिली. नागरिकांनी सोशल मीडियावर वाऱ्यामुळे झालेल्या नुकसानीचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रे शेअर करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. दरम्यान, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. वादळ व पावसाचा जोर पाहता, झाडांच्या खाली किंवा जुन्या बांधकामांच्या जवळ थांबू नये. तसेच वीजवाहिन्यांपासून दूर राहावे, असा इशारा त्यांनी दिला. हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस अकोला जिल्ह्यात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा आणि जोरदार वाऱ्याच्या झोतांचा अंदाज वर्तविला आहे..Pune Heavy Rain: मेघगर्जनेसह पावसाची जोरदार हजेरी; पुणेकरांची तारांबळ, ठिकठिकाणी रस्त्यावर साचले पाणी.त्यामुळे प्रशासनाने आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. वादळामुळे जिल्ह्यात जीवितहानी झाल्याची कोणतीही माहिती नाही. तथापि, काही ठिकाणी किरकोळ इजा झाल्याचे समजते. एकूणच, वादळी वाऱ्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील जनजीवन काही काळ ठप्प झाले असून, प्रशासनाकडून नुकसानीचा आढावा घेण्याचे आणि पुनर्वसनाचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.