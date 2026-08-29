अकोला

Akola Crop Damage: अवकाळीचा घाव; २.११ कोटींचा दिलासा!; एक हजार ३८ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान; १,८४३ शेतकऱ्यांना मिळणार भरपाई

₹2.11 Crore Compensation Approved for Akola Farmers: शासनाने १,८४३ शेतकऱ्यांसाठी २ कोटी ११ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली असून, फळबागांसाठी सर्वाधिक १ कोटी ९७ लाख ५७ हजार रुपये मिळणार आहेत.
Akola Crop Damage

Akola Crop Damage

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला: जून महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांसाठी शासनाने अखेर २ कोटी ११ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली आहे. जिल्ह्यातील १,०३८.१० हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून, तब्बल १ हजार ८४३ शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. खरीप हंगामावर दुष्काळाचे सावट असताना शासनाच्या या निर्णयामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

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