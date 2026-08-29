Akola Crop Damage: अवकाळीचा घाव; २.११ कोटींचा दिलासा!; एक हजार ३८ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान; १,८४३ शेतकऱ्यांना मिळणार भरपाई

अकोला: जून महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांसाठी शासनाने अखेर २ कोटी ११ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली आहे. जिल्ह्यातील १,०३८.१० हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून, तब्बल १ हजार ८४३ शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. खरीप हंगामावर दुष्काळाचे सावट असताना शासनाच्या या निर्णयामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे..गतवर्षी अवर्षण, अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन, तूर यासह रब्बीतील गहू व हरभरा पिकांनाही फटका बसला. फळबागांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मार्च व एप्रिल महिन्यातील अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या. दरम्यान, यंदा जून महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे पुन्हा पिकांचे नुकसान झाले. त्यानंतर महसूल, कृषी विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेमार्फत संयुक्त पंचनामे करण्यात आले. नुकसानाचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आल्यानंतर आता त्यानुसार मदत मंजूर करण्यात आली आहे. आता नुकसानभरपाईची रक्कम मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाचा काही भार कमी करण्यास मदत होणार आहे. तसेच आगामी हंगामासाठी नव्याने पीककर्ज मिळण्याचा मार्गही काही प्रमाणात सुकर होण्याची अपेक्षा आहे..Pimpri Accidents: क्षणभराचे दुर्लक्ष चिमुकल्यांसाठी जीवघेणे; पालकांच्या दुर्लक्षामुळे वाढतोय दुर्घटनांचा धोका; अपघात, हरविणे अन् फसवणूक.एका हंगामात एकदाच मदतशासनाच्या आदेशानुसार, एका हंगामात नुकसान झाल्यास संबंधित शेतकऱ्याला एकदाच नुकसानभरपाईची मदत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मदत मिळण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांची नोंद आणि नुकसानाचा तपशील यंत्रणेकडून निश्चित करण्यात आला आहे..कर्जाचा भार काहीसा हलका होणारगेल्या वर्षभरात वारंवार झालेल्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा भार वाढला आहे. जून २०२५ मध्ये ३ हजार ७९० हेक्टर, जुलैमध्ये ७ हजार ३१० हेक्टर, ऑगस्टमध्ये १ लाख १२ हजार ३३२ हेक्टर आणि सप्टेंबरमध्ये तब्बल १ लाख ९९ हजार ६५४ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यानंतर उन्हाळ्यातही ९७५ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले..Jalgaon Highway 53 : महिनाभरानंतर 'बायपास'वर एकेरी वाहतूक सुरू, एक बाजू बंदच; दोन्ही बाजूंनी वाहतूक सुरू होण्यासाठी आणखी किती महिने लागणार?.फळबागांसाठी सर्वाधिक मदतमंजूर निधीपैकी १ कोटी ९७ लाख ५७ हजार रुपये फळबागांच्या नुकसानभरपाईसाठी देण्यात येणार आहेत. अवकाळी पावसामुळे ८७८.१० हेक्टर क्षेत्रावरील फळबागांचे नुकसान झाले असून, ५७ गावांतील १ हजार ६०३ शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. तर १६० हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्रासाठी १३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या मदतीचा लाभ ८ गावांतील २४० शेतकऱ्यांना मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.