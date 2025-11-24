Akola News : साडेचार हजार मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागात; मतदार यादीत घोळ; आमदार साजिद खान यांनी घेतली आयुक्तांची भेट!

श्रीकांत राऊतअकोला : महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचना आणि प्राथमिक मतदार यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ झाल्याचा गंभीर आरोप करत आमदार साजिदखान पठाण यांनी निवडणूक आयोग, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विस्तृत निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनाद्वारे प्रभागांत हजारो मतदारांना चुकीच्या प्रभागात हलवण्यात आले असून, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आमदार पठाण यांनी महापालिकेचे आयुक्त डॉ.सुनील लहाने यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की प्रभाग रचना अंतिम करताना प्रभागामध्ये कोणताही भौगोलिक बदल करण्यात आलेला नव्हता..तरीदेखील प्रभाग क्र. ७ मधील तब्बल ४५०० मतदारांना चुकीने प्रभाग क्र. १ व प्रभाग क्र. ११ मध्ये हलविण्यात आले आहे. याशिवाय प्रभाग क्रमांक २, ३, ६, ७, १०, ११, १७, आणि १८ मधील मतदार यादीतही मोठे तफावत आढळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रभागनिहाय मतदार यादी तयार करताना गंभीर चुका केल्या आहेत. यामुळे प्रभाग रचनेत बदल न होता देखील मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची फेरबदल झाली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, त्याचा परिणाम आगामी निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवर होऊ शकतो. पठाण यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा उल्लेख करीत सांगितले की, मतदार यादी तयार करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र महापालिका प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हजारो मतदारांचे नाव चुकीच्या प्रभागात दाखल झाले आहे. यावेळी बाळापुर मतदारसंघाचे शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख, डॉ.जीशान हुसेन यांच्यासह काँग्रेसचे माजी नगरसेवक व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते..उल्हासनगर मतदार यादीत ''घोळ''.विधानसभेच्या मतदार याद्यांवर निवडणूक घ्या !आमदार साजिद खान यांनी स्वतंत्रपणे एक निवेदन देत आगामी महानगरपालिकेची निवडणूक विधानसभा मतदार याद्यांवर घेण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप यादी मध्ये १ जुलै २०२५ रोजी अर्हताप्राप्त मतदारांची नावे समाविष्ट नसल्याने ही मागणी करण्यात आल्याचे आ. साजिद खान यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.