Akola News : अवैध सावकारीवर मोठी कारवाई; अकोला-वाशीममध्ये १६ ठिकाणी धाड

अकोला : जिल्ह्यात वाढत असलेल्या अवैध सावकारीच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने मोठी संयुक्त कारवाई हाती घेतली आहे. प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने अकोला व वाशिम जिल्ह्यांत एकूण १६ ठिकाणी धाड टाकून महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ च्या कलम १६ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेमुळे अवैध सावकारी करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे..अकोला जिल्हाधिकारी वर्षा मिना, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, विभागीय सहनिबंधक (अमरावती) गौतम वर्धन तसेच जिल्हा उपनिबंधक गितेशचंद्र साबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई पार पडली. अकोला व वाशिम जिल्ह्यातील सहकार विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त पथकांनी ही धाड मोहीम राबवली. .एकूण ९ अर्जदारांनी दिलेल्या तक्रारींच्या आधारे संबंधित गैरअर्जदारांविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेत विविध तालुक्यांतील सहाय्यक निबंधक व सहकारी अधिकारी यांचा सक्रिय सहभाग होता. पथक प्रमुख म्हणून सहाय्यक निबंधक एम. डी. कच्छवे (वाशिम) यांनी काम पाहिले. त्यांच्यासह अकोट, बार्शिटाकळी, मंगरूळपीर, रिसोड, पातूर, मुर्तीजापूर आणि मालेगाव येथील सहकार अधिकाऱ्यांनी धाडीत सहभाग नोंदवला. तसेच जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचाही या कारवाईत समावेश होता. .या संयुक्त मोहिमेत सहकार विभागातील सुमारे ९० अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस विभागातील ४५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. याशिवाय फिरत्या पथकात उपनिबंधक ज्योती मलिये, सहाय्यक निबंधक अभयकुमार कटके, कार्यालय अधीक्षक अनिल मनवर व कनिष्ठ लिपिक आशिष घाटोळे यांचा समावेश होता. धाडीदरम्यान संशयित ठिकाणी सखोल तपासणी करण्यात आली. यामध्ये इसार पावत्या, कोरे चेक, कोरे बाँड, मूळ व झेरॉक्स खरेदीखत, डायऱ्या, ताबा व विक्री पावत्या, करारनामे, गहाणखत, सातबारा उतारे तसेच रोकड व खात्याच्या वह्या अशा विविध आक्षेपार्ह कागदपत्रांचा जप्ती पंचनामा करण्यात आला आहे. .या कागदपत्रांमधून अवैध सावकारीचे व्यवहार उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाकडून जप्त कागदपत्रांची सविस्तर चौकशी व पडताळणी सुरू असून, तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.