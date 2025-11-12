अकोला

Akola Scam : पाणीपट्टीच्या नावाखाली एक लाखाची फसवणूक; अकोला महापालिकेच्या लोगोचा गैरवापर करून महिलेला गंडवले!

Cyber Crime : "मनपाच्या पाणीकराचे १० रुपये भरा, नाहीतर पाईपलाईन तोडली जाईल," असा मेसेज व्हॉट्सअ‍ॅपवर करून फसवणूक केल्याचा प्रकार घडला आहे. सायबर गुन्हेगारांनी अकोल्यातील एका महिलेला लाखो रुपयांना गंडवले आहे.
Akola Woman Scammed Using Fake Water Department Message

Akola Woman Scammed Using Fake Water Department Message

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला : ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घडलेल्या या घटनेत सायबर टोळीने शहरातील रत्नकला प्रल्हाद भगत यांची एक लाख ६६३ रुपयांनी फसवणूक केली आहे. ही फसवणूक खदान पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत घडली असून, पीडित महिलेने सायबर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. सायबर गुन्हेगारांनी भगत यांना ९४३०९६७८४१ या क्रमांकावरून मेसेज पाठवला. त्या मेसेजमध्ये अकोला महापालिकेचा लोगो लावून ‘मागील महिन्याचे पाणीकर बिल न भरल्यास पाईपलाईन तोडली जाईल,’ असा इशारा देण्यात आला होता. विश्वासार्हतेचा भास निर्माण करण्यासाठी "देवेश जोशी, पाणीपुरवठा पाईपलाईन अधिकारी" असे नाव आणि क्रमांकही नमूद करण्यात आला होता.

Loading content, please wait...
Akola
Cyber Crime
cyber police
Fraud case news
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com