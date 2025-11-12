Akola Scam : पाणीपट्टीच्या नावाखाली एक लाखाची फसवणूक; अकोला महापालिकेच्या लोगोचा गैरवापर करून महिलेला गंडवले!

अकोला : ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घडलेल्या या घटनेत सायबर टोळीने शहरातील रत्नकला प्रल्हाद भगत यांची एक लाख ६६३ रुपयांनी फसवणूक केली आहे. ही फसवणूक खदान पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत घडली असून, पीडित महिलेने सायबर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. सायबर गुन्हेगारांनी भगत यांना ९४३०९६७८४१ या क्रमांकावरून मेसेज पाठवला. त्या मेसेजमध्ये अकोला महापालिकेचा लोगो लावून ‘मागील महिन्याचे पाणीकर बिल न भरल्यास पाईपलाईन तोडली जाईल,’ असा इशारा देण्यात आला होता. विश्वासार्हतेचा भास निर्माण करण्यासाठी "देवेश जोशी, पाणीपुरवठा पाईपलाईन अधिकारी" असे नाव आणि क्रमांकही नमूद करण्यात आला होता..अशी झाली फसवणूकभगत यांनी मेसेजनंतर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधला. त्यावर सायबर गुन्हेगाराने “बिल लगेच पाठवतो, पण त्याआधी केवळ १० रुपये ऑनलाइन ट्रान्झॅक्शनद्वारे भरा,” असे सांगितले. महिलेने विश्वासाने १० रुपये भरताच काही सेकंदांतच त्यांच्या बँक खात्यातून ६५ हजार ३६३ आणि ३५ हजार ३०० अशा दोन ट्रान्झक्शनद्वारे एकूण १ लाख ६६३ रुपये काढण्यात आल्याचे लक्षात आले..Crime: असा पुरूष हवाय जो मला आई बनवेल...! पुण्यात 'प्रेग्नेंट जॉब घोटाळा' उघडकीस, लाखोंची फसवणूक, वाचा नेमकं प्रकरण....महापालिकेकडून नागरिकांना पाणीपट्टीसंदर्भात कोणतेही व्हॉट्सअॅप मेसेज किंवा ऑनलाइन पैसे भरण्याची मागणी केली जात नाही. समाजमाध्यमांवरील अशा संशयास्पद मेसेजकडे दुर्लक्ष करावे आणि तात्काळ सायबर सेलकडे तक्रार नोंदवावी,अमोल डोईफोडे, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, मनपा, अकोला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.