अकोला
Akola Crime : कुस्ती स्पर्धेत धक्कादायक प्रकार! प्रशिक्षकाने विद्यार्थ्याचा विवस्त्र व्हिडिओ केला व्हायरल; अश्लील शिवीगाळ करत दिल्या धमक्या
FIR filed against wrestling coach in Akola : अकोल्यातील आंतरशालेय कुस्ती स्पर्धेदरम्यान चौदा वर्षीय विद्यार्थ्याचा विवस्त्र अवस्थेतील व्हिडिओ काढून व्हायरल केल्याप्रकरणी कुस्ती प्रशिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून जिल्ह्यात संतापाची लाट आहे.
Summary
अकोला येथे आंतरशालेय कुस्ती स्पर्धा दरम्यान धक्कादायक घटना घडली.
कुस्ती प्रशिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थ्याचा विवस्त्र व्हिडिओ चित्रीकरण करून व्हायरल केला.
फिर्यादीच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
अकोला : आंतरशालेय कुस्ती स्पर्धेनिमित्त आलेल्या कुस्तीपटू शालेय विद्यार्थ्यांचे वजन करताना विवस्त्र अवस्थेतील व्हिडिओ (Akola Wrestling Coach Case) काढून सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी (Student Viral Video) कुस्ती प्रशिक्षकाविरुद्ध खदान पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. अकोट फाईल येथील रहिवासी असलेल्या या कुस्ती प्रशिक्षकाचे नाव कुणाल माधवे असे आहे. याप्रकरणाने आंतरशालेय कुस्ती स्पर्धेला गालबोट लागले आहे.