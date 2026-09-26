Akola News : अकोल्यात रुग्णाच्या मृत्यूनंतर नातेवाइकांचा संताप; यज्ञा हॉस्पिटलची तोडफोड; डॉक्टरांनी आरोप फेटाळले

अकोला - प्रसूतीनंतर महिलेची प्रकृती खालावून उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने संतप्त झालेल्या नातेवाइकांनी शहरातील बारा ज्योतिर्लिंग मंदिराजवळ असलेल्या यज्ञा हॉस्पिटलची तोडफोड केली. डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे महिलेचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करीत नातेवाइकांनी डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. दरम्यान, रुग्णालय प्रशासनाने उपचारात कोणतीही कसूर झाली नसल्याचे सांगत नातेवाइकांचे आरोप फेटाळले. या घटनेमुळे रणपिसे नगर परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..शहरातील पंचशील नगरातील रोशनी योगेश मोरे (२८) यांची २४ सप्टेंबरला सकाळी यज्ञा हॉस्पिटलमध्ये प्रसूती झाली. त्यानंतर प्रकृतीत अपेक्षित सुधारणा होत नसल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी आयकॉन हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तेथे उपचार सुरू असताना शुक्रवारी त्यांचा मृत्यू झाला. महिलेच्या मृत्यूनंतर नातेवाइकांनी उपचाराबाबत प्रश्न उपस्थित करीत डॉक्टरांवर निष्काळजीपणाचा आरोप केला..मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होण्यासाठी शवविच्छेदन करण्याची मागणी करण्यात आली. यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची मागणी नातेवाइकांनी केली. मात्र, कागदपत्रे मिळण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप करीत नातेवाइकांनी यज्ञा हॉस्पिटलमध्ये गोंधळ घातला आणि तोडफोड केली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला.एसडीपीओ सुदर्शन पाटील यांनीही घटनास्थळी पोहोचून नातेवाइकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संबंधित डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका नातेवाइकांनी घेतली. रुग्णालयाबाहेर नातेवाइकांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले..महिलेचे सिझेरियन करण्यात आले होते. त्यानंतर रक्तस्त्राव झाल्याने हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी झाले. त्यामुळे त्यांना रक्त देण्यात आले. मात्र, त्यांना छातीत दुखू लागल्याने पुढील उपचारासाठी आयकॉन हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तेथे सुमारे तीन तास उपचार घेतल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. मृत्यूचे नेमके कारण समजण्यासाठी शवविच्छेदनाचा सल्ला देण्यात आला होता..आज सकाळी मी रुग्ण तपासत असताना महिलेचे नातेवाइक कागदपत्रांची मागणी करीत होते. यावेळी शिवीगाळ करून मला बाहेर ओढत मारहाण करण्यात आली. उपचारात कोणतीही चूक झालेली नाही. उलट, रुग्णाच्या नातेवाइकांना आवश्यक कागदपत्रे मिळण्यासाठी रुग्णालय प्रशासनाने सहकार्य केले आहे. कोणतीही चूक नसताना माझ्या कुटुंबावर विनाकारण ही वेळ आली आहे.- डॉ. भुपेश पारडकर, संचालक, यज्ञा हॉस्पिटल, अकोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.