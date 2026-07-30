Akola News: अकोल्यात 'शोले स्टाईल' आंदोलन! सीईटी-एमपीएससी कथित पेपरफुटीवर संताप; जलकुंभावर चढून युवक काँग्रेसचा सरकारला इशारा

अकोला: सीईटी आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमध्ये कथित पेपरफुटी झाल्याचा आरोप करत युवक काँग्रेसने बुधवारी (ता. २९) शहरात आक्रमक आंदोलन केले. तोष्णीवाल ले-आऊट येथील महापालिकेच्या जलकुंभावर चढून पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन करत राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच, राज्याचे शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.औषध निरीक्षक पदभरतीसाठी एमपीएससीने २२ मार्च रोजी परीक्षा घेतली होती. मात्र, ही परीक्षा होण्यापूर्वीच २० मार्च रोजी प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. या प्रकरणात परीक्षेत अपयशी ठरलेल्या एका उमेदवाराने भरती प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी कट रचल्याचा दावा आयोगाने केला असला, तरी सीईटी आणि एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहारामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ झाल्याचा आरोप युवक काँग्रेसने केला आहे. दरम्यान युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक आकाश कवडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे २९ जुलै रोजी आंदोलन करण्यात आले..आंदोलनकर्त्यांनी जलकुंभावर चढून राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलनात मो. शारिक, सारवान, अंकुश तायडे, विद्यार्थी काँग्रेसचे अभिजित तवर, विजय जामनिक, सलीम अली, शेख अर्शद, बाबू खान, ऋषिकेश जामोदे, राम कोकाटे, पवन खत्री, अजय खंडारे, शेख मुसेफ, मो. फैसन यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.आंदोलक ताब्यातपोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना जलकुंभावरून खाली उतरण्याचे वारंवार आवाहन केले. काही वेळानंतर आंदोलक खाली उतरले. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. या आंदोलनामुळे काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.परिसरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्ततोष्णीवाल ले-आऊट परिसरात खासगी कोचिंग क्लासेस असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रशासनाने कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.