अकोला

Akola News: अकोल्यात 'शोले स्टाईल' आंदोलन! सीईटी-एमपीएससी कथित पेपरफुटीवर संताप; जलकुंभावर चढून युवक काँग्रेसचा सरकारला इशारा

Water Tank Protest in Akola Over Alleged Exam Paper Leak: सीईटी-एमपीएससी पेपरफुटीच्या आरोपांवर युवक काँग्रेसचा आक्रमक पवित्रा; जलकुंभावर चढून शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची गर्जना
Akola Protest Over Alleged CET and MPSC Paper Leak Youth Congress Climbs Water Tank Demands Action

Akola Protest Over Alleged CET and MPSC Paper Leak Youth Congress Climbs Water Tank Demands Action

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला: सीईटी आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमध्ये कथित पेपरफुटी झाल्याचा आरोप करत युवक काँग्रेसने बुधवारी (ता. २९) शहरात आक्रमक आंदोलन केले. तोष्णीवाल ले-आऊट येथील महापालिकेच्या जलकुंभावर चढून पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन करत राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच, राज्याचे शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

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