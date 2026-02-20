अकोला

Akola News : नरनाळा महोत्सवाप्रमाणे पैसे उकळण्यासाठी वऱ्हाडी जत्रेचा घाट? पहिल्याच दिवशी अकोलेकरांची पाठ

Self-Help Group Exhibition and Funding : अकोला जिल्हा परिषदेने आयोजित केलेली 'वऱ्हाडी जत्रा' भव्य आयोजनामुळे चर्चेत आली असली, तरी पहिल्याच दिवशी नागरिकांनी पाठ फिरवल्याने नियोजनावर टीका होत आहे. कोट्यवधींचा खर्च आणि निरुत्साही प्रतिसाद यामुळे प्रशासकीय प्राधान्यक्रमावर आणि खर्चाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
योगेश फरपट
अकोला : बचत गटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेली ‘वऱ्हाडी जत्रा’ भव्यतेमुळे चर्चेत आली असली, तरी तिच्या आयोजनामागील खर्च, नियोजन आणि प्रत्यक्ष प्रतिसाद या तिन्ही बाबींवरून जिल्हा परिषद अकोला प्रशासनावर तीव्र टीका सुरू झाली आहे. विकासाच्या नावाखाली मोठा खर्च करूनही पहिल्याच दिवशी नागरिकांनी अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्याने प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

