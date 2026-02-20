Akola News : नरनाळा महोत्सवाप्रमाणे पैसे उकळण्यासाठी वऱ्हाडी जत्रेचा घाट? पहिल्याच दिवशी अकोलेकरांची पाठ

अकोला : बचत गटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेली ‘वऱ्हाडी जत्रा’ भव्यतेमुळे चर्चेत आली असली, तरी तिच्या आयोजनामागील खर्च, नियोजन आणि प्रत्यक्ष प्रतिसाद या तिन्ही बाबींवरून जिल्हा परिषद अकोला प्रशासनावर तीव्र टीका सुरू झाली आहे. विकासाच्या नावाखाली मोठा खर्च करूनही पहिल्याच दिवशी नागरिकांनी अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्याने प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..राज्याचे कामगार मंत्री तथा पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांच्या हस्ते लालबहादूर शास्त्री क्रीडांगण येथे जत्रेचा शुभारंभ झाला. कार्यक्रमाला विविध मान्यवर आणि अधिकारी उपस्थित होते. बचत गटांनी उत्पादनांमध्ये नाविन्य आणावे, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा आणि बाजारपेठेचा अभ्यास करून व्यवसायवृद्धीकडे वाटचाल करावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.जिल्ह्यात सुमारे २० कोटी रुपयांत उमेद मॉल उभारण्यात येणार असल्याची घोषणाही या कार्यक्रमात करण्यात आली. केंद्रातील नरेंद्र मोदी आणि राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या विविध योजनांमुळे बचत गटांना आर्थिक व विपणन सहाय्य मिळत असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. मात्र या घोषणांदरम्यान जत्रेच्या आयोजनासाठी झालेल्या खर्चाचा मुद्दा अधिकच चर्चेत आला..१०० हून अधिक दालनांची उभारणी, आकर्षक सजावट, प्रकाशयोजना, प्रचार साहित्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि व्यवस्थापन यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च झाल्याचे सांगितले जात आहे. प्रशासनाकडून हा खर्च बचत गटांच्या प्रोत्साहनाचा भाग असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात हा खर्च गरजेपेक्षा जास्त असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी, रस्ते, प्रशिक्षण केंद्रे, विपणन साखळी, उत्पादन गुणवत्ता सुधारणा यांसारख्या मूलभूत गरजा प्रलंबित असताना भव्य प्रदर्शनावर खर्च करण्याला प्राधान्य देण्यात आल्याने प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्थानिक नागरिकांमध्ये याआधी झालेल्या महोत्सवांवरील खर्चाबाबतही टीका झाल्याची चर्चा पुन्हा रंगली आहे.विविध जिल्ह्यांतील बचत गटांच्या वस्तूंची दालने उभारण्यात आली असली, तरी पहिल्याच दिवशी अपेक्षित गर्दी दिसून आली नाही. अनेक दालनांमध्ये मर्यादित ग्राहक दिसल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. शहरातील मोठा वर्ग जत्रेकडे वळलाच नाही, असे स्पष्ट चित्र दिसून आले. भव्य आयोजन असूनही प्रत्यक्ष प्रतिसाद मर्यादित राहिल्याने संपूर्ण उपक्रमाच्या परिणामकारकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..Premium|74th Constitutional Amendment : महापालिका निवडणुकीनंतरचा खरा प्रश्न: शहर कसे घडवायचे?.जिल्ह्यात हजारो स्वयंसहायता समूह कार्यरत असून अनेक लघुउद्योग सुरू असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. मात्र या गटांना सातत्यपूर्ण बाजारपेठ, वितरण व्यवस्था, ब्रँडिंग, गुणवत्ता मानके आणि आर्थिक मार्गदर्शन यासाठी दीर्घकालीन धोरणाची गरज असल्याचे बचत गट सदस्यांचे म्हणणे आहे. काही दिवसांच्या प्रदर्शनाने दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य मिळेल का, असा सवालही उपस्थित होत आहे.जाणकारांच्या मते, आकर्षक सजावट आणि तात्पुरत्या प्रदर्शनांपेक्षा निधी प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान, विपणन नेटवर्क आणि उत्पादन गुणवत्ता वाढविण्यासाठी वापरला असता अधिक परिणामकारक ठरला असता. नागरिकांकडून खर्चाचा संपूर्ण तपशील जाहीर करावा, निधीचा स्रोत स्पष्ट करावा आणि भविष्यातील आर्थिक नियोजन पारदर्शकपणे मांडावे, अशी मागणी होत आहे..दरम्यान, जत्रेच्या व्यवस्थापनाबाबत बोलताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम यांनी सांगितले की, जत्रेचे व्यवस्थापन मुंबई येथील एका संस्थेला देण्यात आले आहे. त्यामुळे नेमका खर्च किती झाला, याचा तपशील सध्या सांगता येणार नाही. पहिलाच दिवस असल्याने सुरुवातीला गर्दी कमी होती, मात्र पुढील दिवसांत प्रतिसाद वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.सध्या शहरात एकच चर्चा सुरू आहे, विकासासाठी जत्रा की जत्रेच्या नावाखाली खर्चाचा खेळ? पहिल्याच दिवशी नागरिकांनी पाठ फिरवल्याने प्रशासनालाही आत्मपरीक्षणाची वेळ आल्याचे बोलले जात आहे. विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या खर्चाचा प्रत्यक्ष लाभ किती आणि दिखाऊपणा किती, याचे उत्तर मात्र अद्याप अनुत्तरितच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.