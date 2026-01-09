Akola News: अकोल्याचे जवान वैभव लहाने यांना वीरमरण; वीर जवानाच्या स्मृतीस जिल्ह्याकडून भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण!

अकोला: देशसेवेत कर्तव्य बजावत असताना अकोला जिल्ह्यातील सेवारत सैनिक नायक वैभव श्रीकृष्ण लहाने यांना वीरमरण आले. ते भारतीय सेनेच्या १२ मराठा लाइट इन्फंट्री या युनिटमध्ये कार्यरत होते. .Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा... मिळालेल्या माहितीनुसार, शहीद वैभव लहाने हे जम्मू–काश्मीरमधील कुपवाडा सेक्टरमध्ये तैनात होते. दि. ७ जानेवारी २०२६ रोजी देशाच्या सुरक्षेसाठी कर्तव्य बजावत असताना त्यांनी सर्वोच्च बलिदान दिले. त्यांच्या वीरमरणाची बातमी समजताच अकोला जिल्ह्यात शोककळा पसरली असून, कुटुंबीय आणि गावकऱ्यांमध्ये शोक व्यक्त केला जात आहे. .शहीद जवान वैभव लहाने यांचे मूळ गाव कपिलेश्वर (पो. वडद, ता. अकोला) असून, त्यांचे पार्थिव दि. ९ जानेवारी रोजी दुपारी १ वाजेपर्यंत कपिलेश्वर येथे पोहोचणार आहे. त्यानंतर शासकीय इतमामात त्यांना मानवंदना देऊन अंतिम संस्कार करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .देशासाठी प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या या वीर जवानाच्या स्मृतीस अकोला जिल्ह्याने भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली असून, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात संपूर्ण जिल्हा सहभागी असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.