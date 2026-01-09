अकोला

Akola News: अकोल्याचे जवान वैभव लहाने यांना वीरमरण; वीर जवानाच्या स्मृतीस जिल्ह्याकडून भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण!

Heartfelt Tribute to Brave indian soldier: अकोल्याचे वीर जवान वैभव लहाने यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली; जिल्ह्यात शोककळा
Heartfelt Tribute to Martyred Soldier Vaibhav Lahane from Akola

Heartfelt Tribute to Martyred Soldier Vaibhav Lahane from Akola

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला: देशसेवेत कर्तव्य बजावत असताना अकोला जिल्ह्यातील सेवारत सैनिक नायक वैभव श्रीकृष्ण लहाने यांना वीरमरण आले. ते भारतीय सेनेच्या १२ मराठा लाइट इन्फंट्री या युनिटमध्ये कार्यरत होते.

Loading content, please wait...
Akola
indian army
district
Death of a soldier
Martyred

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com