Akola News: आकोली-तळेगाव बाजार खंडाळा रोडचे तीनतेरा; जड वाहतूक सुरू असल्याने रोडवर खड्डे

तेल्हारा: सध्या तालुक्यातील आकोली-मालपुरा-तळेगाव बाजार-खंडाळा रोडवर जड वाहतूक सुरू असल्याने एका वर्षात झालेल्या रोडचे तीनतेरा वाजले असून, या रोडवरून वाहतूक करावी कशी, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे..तालुक्यात गेल्या चार महिन्यांपासून रेल्वेच्या रोडचे काम जलदगतीने सुरू असून, आकोली रुपराव-मालपुरा-तळेगाव बाजार-खंडाळा रोडवर क्षमतेपेक्षा जास्त माती भरून दररोज ट्रक वाहतूक सुरू असल्याने या रोडची दूरवस्था झाली आहे..स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मालपुरा येथील नागरिकांना जाण्यासाठी पक्का रस्ता नव्हता. दोन वर्षांपूर्वी आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी आकोली-खडांळा रोड मंजूर करून गावकऱ्यांना रस्ता करुन दिला..मात्र या रोडवर जड वाहतूक सुरू असल्याने सदर रोडचे तीनतेरा वाजले आहेत. रोडवर मोठमोठे खड्डे पडून रोड पूर्ण टिचला आहे. या रोडवर होणारी जड वाहतूक थांबवून नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे..रेल्वे रोडच्या कामासाठी ठेकेदार मातीकरिता शेत विकत घेत आहेत. मात्र, वाहतूक करताना शेतातून सोळा टनांपर्यंत मातीचे ट्रक भरून वाहतूक करित असल्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. या गंभीर बाबीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.."माझी आकोली शेतशिवारात एक एक्कर शेती आहे. माझे कुटुंब या शेतीवरच अवलंबून आहे. मात्र, माती वाहतूक करणाऱ्या ट्रक चालकांनी शेतातून मातीचे ट्रक भरून वाहतूक केल्याने एक एक्कर शेती खडक झाली आहे. आता शेती करावी कशी, असा प्रश्न पडला आहे. या गंभीर बाबीकडे प्रशासनाचे लक्ष पुरवून मला न्याय द्यावा. "- हरिदास इंगळे, शेतकरी,तळेगाव बाजार.