Akola News: अकोट ग्रामीण पोलिसांच्या कारवाईत अवैध दारू विक्रीवर मोठा हल्ला; लाखभर मुद्देमाल जप्त

अकोट: अकोट ग्रामीण पोलिस स्टेशन हद्दीतील पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी शुक्रवारी (ता. ३) झालेल्या कारवाईत, अवैध देशी व हातभट्टीची दारू विक्री करणाऱ्या इसमांकडून एक लाख चार हजार ७२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..अकोट ग्रामीण पोलिस स्टेशन हद्दीत पेट्रोलिंग करीत असताना, अवैध देशी व हातभट्टीची दारू विक्री होत असल्याची गुप्त माहिती मिळाल्यानुसार, पोलिसांनी विविध ठिकाणी कारवाई केली..त्यामध्ये ग्राम शहानूर येथे हातभट्टीवर ७३,९२० रुपयांचा मुद्देमाल, अकोलखेड येथे अवैध देशीदारू विक्री करणाऱ्या इसमाकडून १०,२०० रुपयांचा मुद्देमाल, बोर्डी येथे अवैध देशीदारू विक्री करणाऱ्या इसमाकडून १०,१०० रुपयांचा मुद्देमाल, मुंडगाव येथे अवैध देशीदारू विक्री करणाऱ्या इसमाकडून २०० रुपयांचा मुद्देमाल तर, ग्राम करतवाडी येथे अवैध देशीदारू विक्री करणाऱ्या इसमावर कारवाई करून ५३०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून, एकूण पाच आरोपीतांविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आले..ही कारवाई अकोट ग्रामीण पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार किशोर जुनघरे, पोउपनि वैभव तायडे, सहा. पोउपनि दादाराव लिखार, सहा. पोउपनि वासुदेव ठोसरे, पोहेकॉ उमेशचंद्र सोळंके, पोहेकॉ हरिश सोनवणे, पोहेकॉ शिवकुमार तोमर, पोहेकॉ सुधीर झटाले, पोकॉ गोपाल जाधव, पोकॉ राहुल कांबळे, पोकॉ सुनिल पाटील, पोकॉ नितीन तेलगोटे, होमगार्ड सैनिक राजकुमार दिवेकर, रितेश हाडोळे, श्याम ताडे, अजय अडाळे, सरला आग्रे यांनी केली.