अकोला

Akola Crime : 'त्या' महिलेची आत्महत्या नसून हत्याच! 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणाऱ्या प्रियसीला प्रियकरानंच संपवलं, तिचा गळा आवळला अन्...

live-in Relationship Crime : अकोटमधील महेश कॉलनी येथे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील तरुणीची प्रियकराने गळा आवळून हत्या केल्याचे तपासात उघड झाले.
सकाळ डिजिटल टीम
अकोट (अकोल) : शहरातील महेश कॉलनी येथे दि.७ डिसेंबर रोजी घडलेली घटना आत्महत्या नसून लिव्ह-इन रिलेशनशिप मध्ये (live-in Relationship Crime) राहणाऱ्या प्रियकरानेच त्याच्या प्रियसीची गळा आवळून हत्या केल्याची कबूली प्रियकराने पोलिसांना दिली आहे.

