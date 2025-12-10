Akola Crime : 'त्या' महिलेची आत्महत्या नसून हत्याच! 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहणाऱ्या प्रियसीला प्रियकरानंच संपवलं, तिचा गळा आवळला अन्...

अकोट (अकोल) : शहरातील महेश कॉलनी येथे दि.७ डिसेंबर रोजी घडलेली घटना आत्महत्या नसून लिव्ह-इन रिलेशनशिप मध्ये (live-in Relationship Crime) राहणाऱ्या प्रियकरानेच त्याच्या प्रियसीची गळा आवळून हत्या केल्याची कबूली प्रियकराने पोलिसांना दिली आहे..या प्रकरणी आरोपीला काल दि.९ रोजी विद्यमान न्यायालयासमोर हजर केले असता दि.११ डिसेंबरपर्यंत आरोपीला पोलिस कस्टडी मिळाल्याचे पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी मंगळवारी (ता.९) शहर पोलिस ठाण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. शहर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील महेश कॉलनी येथे आरोपिकडून सांगण्यात आलेला एका २८ वर्षीय महिलेचा आत्महत्या केल्याचा बनाव शहर पोलिसांच्या समयसूचकत्यामुळे उघड झाला आहे..पत्रकार परिषदेत पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी माहिती दिली की, दि.७ डिसेंबर रोजी पवन लक्ष्मण इंगळे (अविवाहित) वय २७ वर्ष, रा.महेश कॉलनी याने रात्री ९ वाजताच्या सुमारास शहर पोलिस ठाण्यात धाव घेत मागील काही वर्षांपासून लिव्ह-इन रिलेशनशिप मध्ये राहत असलेल्या एका २८ वर्षीय महिलेने त्याच्या राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली असल्याची माहिती शहर पोलीस ठाण्यात येऊन दिली..या माहितीवरुन पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार अमोल माळवे, पोलिस उपनिरीक्षक निलेश बारहाते, एएसआय अनिल वक्टे व पोलिस स्टाफ तत्काळ घटनास्थळी जावून सदर ठिकाणचा पंचनामा करून महिलेच्या प्रेतास शवविच्छेदन कामी ग्रामीण रुग्णालय अकोट येथे ठेवून, प्रकरणी मर्ग दाखल केला होता..Yermala Crime : पत्नीचा फोन आल्यानंतर प्रेयसीसोबत मोठा वाद झाला अन् २५ वर्षीय तरुणानं गळफास घेतला; दोघांत असं काय घडलं?.याबाबत कसोशीने तपास केला असता प्रकरण संशयास्पद असल्याचे पोलिसांना वाटले. अशातच अकोट येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून देखील मृतक महिलेचा शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाला असता, त्यामध्ये मृतक महिलेचा गळा आवळल्याने मृत्यु झाल्याबाबत अभिप्राय असल्याने संशयाची सुई आरोपी पवन लक्ष्मण इंगळेकडे वळली..शहर पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेवून त्यास बारकाईने विचारपूस केली असता त्याने मृतक महिलेचा गळा आवळून खून केल्याची कबुली दिली असल्याचे पोलिस अधीक्षकांनी सांगितले. या प्रकरणी मृतक महिलेच्या भावाचा बयाणावरून अप.नं. ४८४/२५ कलम १०३ (१) भारतीय न्याय संहिता प्रमाणे गुन्हा दाखल करून तपासात घेतला आहे तसेच आरोपी पवन लक्ष्मण इंगळे, रा. महेश कॉलनी, अकोट यास अटक करण्यात आली आहे..ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली, पोलिस निरीक्षक अमोल माळवे, पोलिस उपनिरीक्षक निलेश बारहाते, वैभव तायडे, एएसएस अनिल वक्टे, पोहेकॉ नंदकिशोर कुलट, नापोका विपुल सोळंके, पोकों विशाल दारोकार, चालक पोकॉ संदीप तायडे, सुरेश माकोडे यांनी केली..असा झाला उलगडालिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची माहिती आरोपीने पोलिसांना दिली होती. मात्र, आरोपीची देहबोली, हालचाल आणि प्रथमदर्शी पुरावे पाहता पोलिसांचा आरोपीवर संशय बळावला होता. घटनास्थळावर भेट देत पोलिसांच्या पाहणीत काही संशयास्पद जाणवले. गळफास घेऊन आत्महत्येचा सिन आरोपीने रचला गेला होता. मात्र, गळा दाबण्याच्या चिन्हामुळे ती गळफास घेऊन आत्महत्या नसून हत्याच असल्याचे समोर आले. आरोपीने पोलिस तपासणीत गळा आवळून हत्या केल्याची कबुली दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.