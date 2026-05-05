Akot News: अकोट वन्यजीव विभागात २३ वाघ व आठ बिबटे; पाच वनपरिक्षेत्रात २०३९ प्राण्यांची नोंद; धारगड परीक्षेत्रात सर्वाधिक १३ वाघ

अकोट: एक्क्यांशी हजार १९२ हेक्टरवर पसरलेल्या आणि वनश्रीमंत असलेल्या अकोट वन्यजीव विभागातील पाच वनपरिक्षेत्रात बुद्ध पौर्णिमेच्या लख्ख प्रकाशात झालेल्या प्राणी गणनेत धारगड परिक्षेत्रात सर्वाधिक १३ वाघ, तर सोनाळा परिक्षेत्रात दोन बिबटचे निसर्गप्रेमींना दर्शन झाल्याची माहिती उपवनसंरक्षक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अकोट वन्यजीव विभाग यांनी दिली आहे.बुद्ध पौर्णिमेला शुभ्र प्रकाशात 'निसर्ग अनुभव' कार्यक्रम पार पडला. यामध्ये राज्यासह परराज्यातून एकूण ५८ पर्यटकांनी सहभाग नोंदविण्याची माहिती आहे. दरम्यान गणनेवेळी व्हीआयपी दर्शनाने अनेकांच्या अपेक्षावर विरजण पडले होते. .रात्रीच्यावेळी व्हीआयपीची वाहने थेट जंगलात आल्याने मचानवर बसून रात्र जागून काढणाऱ्यांना वन्य प्राण्यांच्या दर्शनाला मुकावे लागले असल्याची प्रतिक्रिया काही वन्यप्रेमिनी दिली. अकोट वन्यजीव विभागाकडून बौद्ध पौर्णिमेनिमित्त राबविण्यात आलेल्या निसर्ग अनुभव उपक्रमांतर्गत अकोट वन्यजीव विभागातील पाच वनपरिक्षेत्रात ५८ वन्य प्रेमींनी सहभाग नोंदविला होता..यावेळी महिलांची संख्या देखील विशेष राहिली. पाचही वनपरिक्षेत्रात बौद्ध पौर्णिमेच्या दिवशी २३ वाघ, आठ बिबट आढळून आल्याची नोंद आहे. अकोट वन्यजीव विभागात ५८ निसर्गप्रेमींनी (सोबत ११४ वनमजूर) मचाणीवर बसून वन्यप्राण्यांच्या हालचाली आणि दर्शनाचा रोमांच अनुभवला..निसर्ग अनुभव कार्यक्रमात वन्यप्राण्यांचे दर्शनमेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अकोट वन्यजीव विभागांतर्गत झालेल्या निसर्ग अनुभव कार्यक्रमात धारगड परिक्षेत्रात सर्वाधिक १३ वाघ दोन बिबट, सोनाळा परिक्षेत्रात नऊ वाघ तीन बिबट, वान परिक्षेत्रात एक वाघ एक बिबट, तर नरनाळा, सोमठाणा परिक्षेत्रात प्रत्येकी एक वाघ, अशा पाच परिक्षेत्रात एकूण २३ वाघ, तर आठ बिबटचे वन्यप्रेमींना पाणवठ्यावर दर्शन झाले. याशिवाय ४४ अस्वल, ९७ नीलगाय, ३६८ सांबर, ४२ भेंडकी, १५७ गवा, ९८ रान डुक्कर, एख लंगुर, ३३५ माकड, सहा मसण्या उद, ८५ रान कोंबडी, १२ रान मांजर, २८० मोर, २४ ससे, चार सायळ, १० रानकुत्रा, दोन कोल्हे, दोन चांदी अस्वल, ४३५ चितळचे दर्शन झाल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली..अशी होते गणनानिसर्गाच्या सानिध्यात काही काळ नि:शब्द राहुन जंगलातील विविध आवाज ऐकत पानवठ्यावर आलेले प्राणी पाहण्यासाठी वन्य प्रेमी मचानवर थांबलेले असतात. जंगलातील पाणवठ्यांनुसार विभाग केले जातात. प्रत्येक पाणवठ्यावर एक मचान उभारले जाते. एका मचानावर एक वनकर्मचारी आणि एक प्राणीप्रेमी बसतो. दुपारी दोन ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी दहा वाजेपर्यंत सलग निरीक्षण केले जाते. पाणवठ्यावर येणाऱ्या प्राण्यांचा प्रकार, नर किंवा मादी आणि वेळ याची नोंद घेतली जाते.