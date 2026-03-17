Electric Shock: वीज तारेमुळे शॉक लागून शेतकऱ्याचा मृत्यू; देऊळगाव राजाला हादरवणारी घटना

देऊळगाव राजा : तालुक्यातील आळंद परिसरात तुटून पडलेल्या विजेच्या तारेचा शॉक लागून एका शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना १५ मार्चच्या सकाळी घडली. अश्रुबा ज्ञानबा घुले (वय ५१) रा. खापरखेडा, तालुका लोणार असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे..खापरखेडा ता. लोणार येथील रहिवासी असलेले अश्रुबा ज्ञानबा घुले (वय ५१) हे गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून आळंद येथे आपल्या नातेवाईकांकडे राहत होते. त्यांनी आळंद ता. देऊळगाव राजा येथील शेती ठोका बटई पद्धतीने घेतली होती..१५ मार्चच्या सकाळी सुमारे साडेअकराच्या सुमारास ते आपल्या शेतातील पिकांना पाणी देण्यासाठी गेले होते. दरम्यान विद्युत तारेचा स्पर्श झाल्याने त्यांना जोरदार विजेचा धक्का बसला आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. .घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळ पंचनामा करुन मृतदहे उत्तरीय तपासणीसाठी रवाना केला ग्रामीण भागातील दोन विद्युत पोलमधील तार जमिनीपासून इतक्या जवळ आहेत की सहज स्पर्श होऊ शकतो. .नागरिकांनी यासंदर्भात तक्रारी केल्या, तरी महावितरणकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. मृत्यू शेतकऱ्यांचा महावितरणच्या गलथानपणामुळे झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. या घटनेमुळे तुटलेल्या तारांत विद्युत प्रवाह कसा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.