Akola News : अमोल मिटकरींच्या प्रश्नावर उपसभापती यांच्याकडून स्पष्टीकरणासाठी बैठक; अधिकाऱ्यांनी शनिवारी दालनात येऊन स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश!

Amol Mitkari : आमदार अमोल मिटकरी यांनी विधेयकातील तरतुदींवर उभ्या केलेल्या प्रश्नांनंतर उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली.
अकोला : भीक मागण्यास प्रतिबंध घालणाऱ्या विधेयकावर विधानमंडळात चर्चा सुरू असताना, आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर महिला बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी उत्तर दिले असले तरी, उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांचे समाधान झाले नाही. या संदर्भात अधिक स्पष्टीकरण मिळावे यासाठी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक त्यांच्या दालनामध्ये आयोजित केली आहे.

