Akola News : अमोल मिटकरींच्या प्रश्नावर उपसभापती यांच्याकडून स्पष्टीकरणासाठी बैठक; अधिकाऱ्यांनी शनिवारी दालनात येऊन स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश!

अकोला : भीक मागण्यास प्रतिबंध घालणाऱ्या विधेयकावर विधानमंडळात चर्चा सुरू असताना, आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर महिला बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी उत्तर दिले असले तरी, उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांचे समाधान झाले नाही. या संदर्भात अधिक स्पष्टीकरण मिळावे यासाठी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक त्यांच्या दालनामध्ये आयोजित केली आहे. .आमदार अमोल मिटकरी यांनी या विधेयकातील पोटकलम तीन ऐवजी पुढील पोटकलमांमध्ये मनोरुग्णांना (मनोविकलतेमुळे भिकाऱ्यास ताबडतोब हलविणे आवश्यक असेल त्या बाबतीतला) अडकवण्याच्या संदर्भात संभ्रम व्यक्त करून स्पष्टीकरण मागितले होते. यावर उत्तर देताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, हे विधेयक केवळ 'महारोग' आणि 'कुष्ठरोग' हा शब्द वगळण्यासाठी आणण्यात आले आहे. भीक मागण्यापासून प्रतिबंध करताना कुष्ठरोग्यांना त्या पद्धतीने संबोधित केले जाऊ नये याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पेसिफिक ऑर्डर्सनुसार केवळ शब्दाच्या संदर्भामध्ये हा बदल केला जात आहे. .तथापि, उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी अधिकाऱ्यांकडून जसे समाधानकारक स्पष्टीकरण यायला पाहिजे होते, तसेच ते मंत्री महोदयांकडूनही आलेले नाही, असे मत व्यक्त केले. एकूण समाज हिताच्या दृष्टीने भीक मागण्याच्या संदर्भात कुणावरती कायमचा शिक्का बसू नये, या दृष्टिकोनातून हे विधेयक महत्त्वाचे आहे. या कायद्याचे उत्तरदायित्व सरकारवर आणि प्रत्येक सदस्यावर असल्याने, उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांनी शनिवारी माझ्या दालनामध्ये येऊन मला कन्विन्स करावे, असे निर्देश दिले. या स्पष्टीकरणासाठी बोलावलेल्या बैठकीमध्ये ज्या सदस्यांना यायचे असेल त्यांनी यावे, अशी सूचनाही उपसभापतींनी केली आहे.. पारस औष्णिक विद्युत केंद्राच्या ३ किमी रस्त्यासाठी १४.५ कोटींचा खर्च; आमदार मिटकरी यांची विधानमंडळात संबंधितावर कारवाईची मागणीअकोला जिल्ह्यातील पारस औष्णिक विद्युत केंद्राच्या सीएसआर निधीतून बांधलेल्या रस्त्याच्या बांधकामात झालेल्या प्रचंड खर्चाचा मुद्दा आमदार अमोल मिटकरी यांनी विधिमंडळात उपस्थित केला. त्यांनी सभागृहाचे लक्ष या प्रकाराकडे वेधले, ज्यामध्ये केवळ तीन किलोमीटर रस्त्याच्या बांधकामासाठी १४.५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे नमूद केले..हा प्रकार महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आणायचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रश्न विचारत असताना इतर सदस्यांनी व्यत्यय आणल्यामुळे आपले मूळ मुद्द्यावरून लक्ष विचलित होत आहे, असे सांगत मिटकरी यांनी सभापतीकडून संरक्षणाची मागणी केली. तसेच या प्रकाराची सखोल चौकशी करून संबंधित कंत्राटदार व औष्णिक विद्युत प्रकल्पाचे संबंधित अधिकारी यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी रस्त्याची सद्यस्थिती वेगळी असून पूर्ण रक्कम कंत्राटदाराला दिलेली नाही व अंतिम अहवाल यायचा बाकी असल्याचे उत्तरात सांगितले..