Amravati Crime : दहा लाखांची सुपारी देऊन पेट्रोल पंप मालकाची घडवून आणली हत्या; कटात आठ जणांचा सहभाग, दोन अल्पवयीन ताब्यात

अमरावती : बडनेरा परिसरात पेट्रोलपंप मालकाच्या (Amravati Crime News) हत्येमागे एका निकटवर्ती याचा समावेश असल्याची बाब गुरुवारी (ता.२५) रोजी रात्री समोर आली. हत्येची सुपारी दहा लाख रुपयात देण्यात आली असल्याची माहिती पोलिस उपआयुक्त गणेश शिंदे यांनी सांगितले..मिलिंद लाड (रा. बडनेरा) असे हत्या झालेल्या पेट्रोल पंप मालकाचे (Petrol Pump Owner) नाव आहे. बुधवार (ता.२४) रोजी रात्री घरी परत जात असताना, दोन अनोळखी व्यक्तींनी त्यांच्यावर चाकूने सपासप वार करून लाड यांची हत्या केली होती. लाड यांच्या हत्येमागे त्यांच्याच एका जवळच्या नातेवाईकाचा समावेश असल्याची बाब पोलिसांच्या तपासातून पुढे आली आहे..Beed Crime News : दुपारी भांडण, रात्री खून; बीडमध्ये २२ वर्षांच्या तरुणाला सपासप वार करत संपवलं.मिलिंद यांच्या एका जवळच्या नातेवाईकाने त्यांच्या हत्येची सुपारी दहा लाख रुपयांमध्ये दिली होती. प्रत्यक्ष हत्या करणाऱ्या दोघा विधी संघर्षित बालकांना बडनेरा पोलिसांनी बुधवारी रात्री ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लाड यांच्या हत्येचे प्रकरणात एकूण आठ जणांचा समावेश असल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी दिली..त्यापैकी दोन अल्पवयींना ताब्यात घेतल्यानंतर उर्वरित संशयित लोकही पोलिसांच्या रडावर आहेत. त्यांना लवकरच अटक केल्या जाईल असेही ते म्हणाले. मालमत्तेच्या वादातून मिलिंद लाड यांची हत्या झाल्याची बाब पुढे आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.