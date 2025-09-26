अकोला

Amravati Crime : दहा लाखांची सुपारी देऊन पेट्रोल पंप मालकाची घडवून आणली हत्या; कटात आठ जणांचा सहभाग, दोन अल्पवयीन ताब्यात

Amravati crime news, Amravati petrol pump owner killed : मालमत्तेच्या वादातून मिलिंद लाड यांची हत्या झाल्याची माहिती समोर..
Amravati Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
अमरावती : बडनेरा परिसरात पेट्रोलपंप मालकाच्या (Amravati Crime News) हत्येमागे एका निकटवर्ती याचा समावेश असल्याची बाब गुरुवारी (ता.२५) रोजी रात्री समोर आली. हत्येची सुपारी दहा लाख रुपयात देण्यात आली असल्याची माहिती पोलिस उपआयुक्त गणेश शिंदे यांनी सांगितले.

