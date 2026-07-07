Akola: अमृत भारत एक्सप्रेस दररोज धावणार, महाराष्ट्रासह पाच राज्यांतील प्रवाशांना दिलासा

अकोला: ओडिशा आणि गुजरातदरम्यान प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी, विशेषतः कामगार, व्यापारी, विद्यार्थी आणि भाविकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. प्रवाशांची वाढती गर्दी आणि सातत्याने होत असलेली मागणी लक्षात घेऊन रेल्वे मंत्रालयाने ‘ब्रह्मपूर–सुरत (उधना) अमृत भारत एक्सप्रेस’ ही गाडी आता दैनिक करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ओडिशातील जगन्नाथ पुरीसह विविध धार्मिक स्थळांना जाणाऱ्या भाविकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, आता या मार्गावर अधिक चांगली रेल्वे सुविधा उपलब्ध होणार आहे..महाराष्ट्रासह पाच राज्यांतील प्रवाशांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार असल्याने अकोला लोकसभा मतदारसंघाच्या वतीने खासदार अनुप धोत्रे यांनी केंद्र सरकार, रेल्वे मंत्रालय, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, तसेच रेल्वे बोर्डाचे आभार मानले आहेत. दैनिक सेवेचा शुभारंभ ६ जुलै २०२६ रोजी दुपारी ४.३० वाजता ब्रह्मपूर रेल्वे स्थानकावर केंद्रीय रेल्वे, माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हिरवा झेंडा दाखवून केला. ही गाडी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि गुजरात या पाच महत्त्वाच्या राज्यांना जोडते. त्यामुळे पूर्व भारत आणि पश्चिम भारत यांच्यातील रेल्वे संपर्क अधिक सक्षम होणार आहे..सोलापूर विद्यापीठाची २९ सप्टेंबरपासून परीक्षा! विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी अडीच महिने आधी वेळापत्रक जाहीर, वर्गांत सीसीटीव्ही, ७५ टक्के हजेरीचे बंधन, वाचा....विशेषतः सुरत हे देशातील कापड आणि हिरे उद्योगाचे प्रमुख केंद्र असल्याने तेथे रोजगारासाठी जाणारे कामगार, व्यापारी आणि विद्यार्थी यांना या दैनिक सेवेचा मोठा फायदा होणार आहे. तसेच जगन्नाथ पुरीसह विविध धार्मिक स्थळांवर जाणाऱ्या भाविकांसाठीही ही सेवा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. ''अमृत भारत'' एक्सप्रेस ही आधुनिक पुश-पुल (Push-Pull) तंत्रज्ञानावर आधारित असून प्रवाशांच्या सोयीसाठी अत्याधुनिक अंतर्गत सजावट, मोबाईल चार्जिंग पॉईंट्स, सीसीटीव्ही कॅमेरे, आधुनिक स्वच्छतागृहे आणि आरामदायी प्रवासाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत..मोठी बातमी! माध्यमिक शाळांमध्ये आता कला-क्रीडा-संगीत शिक्षकांची भरती; राज्यात यंदा १८ हजार शिक्षकांची भरती; रिक्त पदे अपलोड करायला १० जुलैपर्यंत मुदत.थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे गाड्या बदलण्याची गरज कमी होऊन प्रवाशांचा वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह पाच राज्यांतील आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास खासदार अनुप धोत्रे यांनी व्यक्त केला. भारतीय रेल्वेच्या माध्यमातून उत्तम कनेक्टिव्हिटी, प्रवाशांच्या सुविधांमध्ये वाढ आणि सर्वसमावेशक प्रादेशिक विकासाच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच या रेल्वे सेवेचा जास्तीत जास्त लाभ प्रवाशांनी घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.