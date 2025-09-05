अकोला

Akola Crime : अकोल्यात वंचितच्या नेत्याच्या मुलावर हल्ला; संतप्त समर्थकांनी आरोपीचे वाहन पेटवले

वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश युवा महासचिव राजेंद्र पातोडे यांच्या मुलावर चाकूने सलग सात वार.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला - अकोल्यात आज दुपारी धक्कादायक घटना घडली. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश युवा महासचिव राजेंद्र पातोडे यांचा मुलगा यश पातोडे (२४) याच्यावर शेजारी राहणाऱ्या सुरज इंगोले (३१) याने चाकूने सलग सात वार केले. हा प्रकार खदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडला.

