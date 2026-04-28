Akola News: बाळापूर तालुक्यात आरटीई प्रवेशाचा ‘बाजार’; मध्यस्थांकडून पालकांची आर्थिक लूट? गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रांची तपासणी

बाळापूर: शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के आरक्षित जागांवर मोफत प्रवेश मिळवून देण्याच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक लूट होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार बाळापूर तालुक्यात उघडकीस आला आहे. प्रवेश निश्चित करून देण्याचे आमिष दाखवून मध्यस्थांकडून पालकांकडून हजारो रुपये उकळले जात असल्याची माहिती पडताळणी दरम्यान समोर आली आहे..बाळापूरच्या गटशिक्षणाधिकारी दिपमाला भटकर आणि विस्तार अधिकारी आर डी पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सध्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी सुरू आहे..या प्रक्रियेदरम्यान समितीने पालकांशी संवाद साधला असता, काही पालकांनी त्यांची फसवणूक झाल्याचे सांगितले. प्रवेश निश्चित करून देतो, असे सांगून काही मध्यस्थांनी त्यांच्याकडून २० हजार रुपये घेतल्याचे पालकांनी थेट गटविकास अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले, यामुळे खळबळ उडाली आहे..शिक्षण विभागाच्या पडताळणीमध्ये अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. प्रवेशासाठी अनेक विद्यार्थी बाद ठरवले जात आहेत. पालकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत मध्यस्थ सक्रिय झाले असून, काही ठिकाणी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतला जात असल्याचेही दिसून येत आहे. शासनाकडून ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक ठेवण्याचा प्रयत्न होत असताना, ग्रामीण भागात मात्र दलालांनी सुळसुळाट केला आहे..३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढआरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया सन २०२६-२७ साठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्र पडताळणी व प्रवेश निश्चितीकरिता देण्यात आलेली मुदत आता वाढविण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत दि.२० एप्रिलपर्यंत होती; मात्र पालकांच्या सोयीसाठी ती आता दि.३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पालकांनी कोणत्याही मध्यस्थाला पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.