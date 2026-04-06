Akola News: राष्ट्रीय महामार्गावर तीन ट्रकचा विचित्र अपघात; ओव्हरलोड ट्रकची उभ्या ट्रकला धडक; दोन चालक गंभीर जखमी

बाळापूर: धुळे-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्गावर रविवारी (ता.५) पहाटेच्या सुमारास तीन ट्रकचा भीषण अपघात झाला. क्षमतेपेक्षा जास्त माल भरून सुसाट धावणाऱ्या एका ट्रकने महामार्गावर उभ्या असलेल्या नादुरुस्त ट्रकला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेनंतर पाठीमागून येणारा तिसरा ट्रकही या वाहनांवर आदळल्याने तिन्ही गाड्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या अपघातात दोन चालक गंभीर जखमी झाले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, गुजरात पासिंगचा ट्रक (जीजे ३६ व्ही ९४६३) खामगावच्या दिशेने जात होता. या ट्रकमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक माल भरलेला होता. हा ट्रक रिधोरा परिसरातील महामार्गावर आला असता, तिथे आधीच बिघाड झाल्यामुळे एक अवजड ट्रक (एमएच ३४ बीझेड ८६३३) उभा होता..सुसाट वेगाने जाणाऱ्या गुजरात पासिंगच्या ट्रकने या उभ्या ट्रकला भीषण धडक दिली. धडक इतकी जोरात होती की ट्रकच्या कॅबिनचा अक्षरशः चुराडा झाला. याचवेळी मागून येणारा राजस्थान पासिंगचा ट्रक (आरजे ०२ जीसी ४२१२) या दोन्ही वाहनांवर येऊन आदळला..अपघाताची माहिती मिळताच रिधोरा येथील पोलिस पाटील व अपघात मदत पथकाचे प्रमुख सुजय देशमुख, संतोष लोंढे आणि निलेश रेठे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने जखमींना बाहेर काढून उपचारासाठी रुग्णालयात हलविले. अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती..यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यातक्षमतेपेक्षा जास्त माल भरून (ओव्हरलोड) ट्रक महामार्गावरून धावत असतानाही वाहतूक पोलिस किंवा आरटीओ विभागाच्या पथकाच्या ही बाब निदर्शनास कशी आली नाही, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. सामान्य दुचाकीस्वार किंवा खाजगी वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी नेहमी सक्रिय दिसणारे पथक अशा ओव्हरलोड वाहनांकडे दुर्लक्ष का करतात? यंत्रणेच्या या निष्काळजीपणामुळेच प्रवाशांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे, अशी टीका अपघात मदत पथकाचे प्रमुख सुजय देशमुख यांनी केली आहे.