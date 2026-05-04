Akola News: पैसे आणि जुन्या वादातून दोन गटांत राडा; गाड्यांची जाळपोळ अन् तोडफोड; ७ ते ८ जणांवर गुन्हे दाखल

बाळापूर: उरळ पोलिस स्टेशन हद्दीतील गायगाव येथे जुन्या पैशांच्या वादातून दोन गटांत तुंबळ हाणामारी झाल्याची धक्कादायक घटना रविवारी (ता.३) पहाटे ५ ते ६ वाजेच्या सुमारास घडली. या वादात दोन्ही गटांनी एकमेकांच्या वाहनांचे नुकसान केले असून, एक चारचाकी गाडी जाळल्याचा प्रकारही समोर आला आहे. .याप्रकरणी दोन्ही बाजूंनी ७ ते ८ जणांविरुद्ध काउंटर तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून, पोलीस पुढील तपास करत आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेख इमरान (रा. गायगाव) आणि अजय सोळंके (रा. व्याळा) यांच्यात मागील काही दिवसांपासून जुन्या पैशांच्या व्यवहारावरून वाद सुरू होता. याच वादाचे पर्यावसान रविवारी पहाटे हाणामारीत झाले..दोन्ही गटांचे ७ ते ८ लोक एकमेकांसमोर भिडल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या वादात संतप्त जमावाने एका चारचाकी गाडीला आग लावून ती पूर्णपणे जाळली, तर इतर वाहनांची मोठी तोडफोड केली..या हाणामारीत केवळ गाड्यांचेच नव्हे तर घरांचेही नुकसान झाले आहे. शेख इमरान यांच्या घराच्या खिडक्यांच्या काचा फोडण्यात आल्या असून, परिसरात दगडफेक झाल्याचीही माहिती आहे. घटनेची माहिती मिळताच उरळ पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार पंकज कांबळे यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.."ही घटना वैयक्तिक वादातून घडली असून, दोन्ही गटांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार दोन्ही बाजूंच्या ७ ते ८ जणांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या गावात शांतता असून, अफवांवर विश्वास ठेवू नये."- पंकज कांबळे,ठाणेदार, पोलिस स्टेशन, उरळ.