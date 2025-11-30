अकोला

BAMS Admission : ‘बीएएमएस’च्या प्रवेश प्रक्रीयेचा आज शेवटचा दिवस; विदर्भातील नवीन सात महाविद्यालयांचा समावेश

बीएएमएस या आयुर्वेदाच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रीयेची चौथी फेरी २७ नोव्हेंबर पासून सुरु झाली असून ३० नोव्हेंबर शेवटचा दिवस आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला - भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या भारतीय चिकित्सा पद़धती राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली (एनसीआयएसएम) यांनी देशभरात नविन ३१ आयुर्वेद महाविद्यालयांना मान्यता दिली असून त्यापैकी २० महाविद्यालये महाराष्ट्रातील आहेत. यामध्ये विदर्भातील ७ महाविद्यालयांचा समावेश आहे.

