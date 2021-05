सावधान! गावात गर्दी कराल तर सरपंचपद येईल धोक्यात!

अकोला : अकोल्यात Akola कोरोना Corona रुग्णांची संख्या दररोज वाढते आहे. शहराबरोबर ग्रामीण भागात वाढत असलेला कोरोना संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी गावात विना परवानगी जमाव किंवा परवानगीपेक्षा जास्त गर्दी Crowd झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधित सरपंचांवर Sarpanch अपात्रतेची कारवाई करण्यात येणार असून, तलाठी व ग्रामसेवकांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार आहे. Be careful Post of Sarpanch Will be Ineligible If You Crowd in Village



यासंदर्भात अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी SDO डॉ.निलेश अपार यांनी अकोला तालुक्यातील सरपंचांसहतलाठी व ग्रामसेवकांना नोटीस Notice बजावल्या आहेत. अकोला जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

ग्रामीण भागातही कोरोना संसर्ग झपाट्याने वाढतोय. अनेक गावकऱ्यांना याचे गांभीर्य नसल्याने रुग्णांची संख्या वाढत आहे. गावागावात नागरिक विनाकारण गर्दी करतात या गर्दीमुळे कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होते.

