अकोला : बालपणापासून प्रत्येकाच्या सोबतीला असलेला चंद्र २४ नोव्हेंबरला एका वेगळ्याच रूपात आकाशात अवतरणार आहे. कार्तिकी पौर्णिमेच्या पर्वावर यंदा ‘बिव्हर सुपरमून’ ही खगोलीय घटना घडणार असून, यावेळी चंद्र नेहमीच्या पौर्णिमेपेक्षा अधिक मोठा आणि तेजस्वी दिसणार आहे. पृथ्वीच्या तुलनेने जवळ येणारा हा पूर्ण चंद्र आणि त्याच्या सान्निध्यात दिसणारा कृत्तिका तारकासमूह आकाशनिरीक्षकांसाठी विशेष आकर्षण ठरणार आहे..निसर्गाचा हा अद्भुत आविष्कार अनुभवण्याची संधी खगोलप्रेमींसह सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणार आहे. पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह असलेला चंद्र पृथ्वीभोवती लंबवर्तुळाकार कक्षेत परिभ्रमण करतो. त्यामुळे पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यातील अंतर सतत बदलत असते. पृथ्वीपासून चंद्राचे सरासरी अंतर सुमारे तीन लाख ८४ हजार किलोमीटर आहे. मात्र, २४ नोव्हेंबरला हे अंतर कमी होऊन सुमारे तीन लाख ६० हजार ७६६ किलोमीटर राहणार आहे. त्यामुळे चंद्र नेहमीच्या पौर्णिमेच्या तुलनेत मोठा आणि अधिक तेजस्वी भासणार आहे. .अशा वेळी पौर्णिमा आणि चंद्राचे पृथ्वीच्या जवळ येणे यांचा योग जुळून आल्यास त्याला सुपरमून म्हटले जाते. २४ नोव्हेंबरला घडणारी ही खगोलीय घटना निसर्ग आणि विज्ञान यांचा सुंदर संगम अनुभवण्याची संधी देणारी आहे. नागरिकांनी या दिवशी आकाशनिरीक्षण करून चंद्राचे आणि कृत्तिका तारकासमूहाचे दर्शन घ्यावे, असे आवाहन विश्वभारती विज्ञान केंद्राचे संचालक प्रभाकर दोड यांनी केले आहे. कृत्तिका नक्षत्राच्या सान्निध्यात चंद्र या खगोलीय घटनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पौर्णिमेचा चंद्र कृत्तिका तारकासमूहाच्या सान्निध्यात दिसणार आहे..या तारकासमूहाला पाश्चात्त्य खगोलशास्त्रात ‘प्लेयडीज’ किंवा ‘सेव्हन सिस्टर्स’ म्हणून ओळखले जाते. आकाशात इंग्रजी ‘वाय’ अक्षरासारखा भासणारा सहा-सात ताऱ्यांचा हा समूह विशेष आकर्षक आहे. भारतीय परंपरेत या तारकासमूहाला कृत्तिका मातांशी जोडले जाते. त्यामुळे चंद्र आणि कृत्तिका तारकासमूहाचे एकत्रित दर्शन खगोलीय सौंदर्यात भर घालणार आहे. ‘बिव्हर मून’ नावामागेही आहे रंजक कारण नोव्हेंबर महिन्यातील पौर्णिमेला पाश्चात्त्य देशांमध्ये ‘बिव्हर मून’ असे संबोधले जाते. हिवाळ्याच्या आगमनापूर्वी बीव्हर या प्राण्यांकडून त्यांच्या निवाऱ्याची केली जाणारी तयारी आणि त्यांच्या हालचालींशी या नावाचा संबंध आहे. .काही देशांमध्ये याच पौर्णिमेला ‘फ्रॉस्ट मून’ किंवा ‘फ्रीझिंग मून’ असेही म्हटले जाते. विविध देशांतील ऋतू, निसर्ग आणि प्राण्यांच्या वैशिष्ट्यांवरून पौर्णिमांना वेगवेगळी नावे देण्याची परंपरा आहे.रोज ५० मिनिटे उशिराने होतो चंद्रोदय चंद्र पृथ्वीभोवती परिभ्रमण करताना आकाशातील ग्रह, तारे, राशी आणि नक्षत्रांच्या तुलनेत दररोज सुमारे १२ अंश पुढे सरकतो. त्यामुळे चंद्रोदयाची वेळ दररोज साधारण ५० मिनिटांनी उशिरा होत असते. ही खगोलीय घडामोड चंद्राच्या भ्रमणाचा अभ्यास करण्यासाठीही महत्त्वपूर्ण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.