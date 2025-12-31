चक्क पाण्यावर चालणार सायकल! 'इंजिनिअर अरविंद देठेंचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम, सायकल चालवून वेगळाच आनंद लुटता येणार..

अंत्री मलकापूर: वेगवेगळे नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि आपल्या भन्नाट आयडियासाठी प्रसिद्ध असलेल्या इंजिनिअर अरविंद देठे यांनी आता चक्क पाण्यावर चालणारी सायकल बनविली असून सोमवारी या सायकलचे लोकार्पण करण्यात आले. अंत्री मलकापूर येथील पर्यटन केंद्रात गेल्यानंतर पर्यटकांना आता पाण्यावर चालणारी ही सायकल चालवून एक वेगळाच आनंद लुटता येणार आहे. .लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...अकोल्यापासून ३० किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या बाळापुर तालुक्यातील अंत्री मलकापूर येथे स्वयंभू महादेव मंदिर आहे. या मंदिरालगतच पर्यटन केंद्र असून नाविन्यपूर्ण उपक्रमामुळे हे पर्यटन केंद्र नेहमीच चर्चेत असते. मंदिराच्या परिसराला लागूनच धरणाचे बॅक वॉटर असून या पाण्यामध्ये चालणारी सायकल बनवून श्री देठे यांनी पर्यटकांसाठी आनंदाच्या सफरीची एक पर्वणी उपलब्ध करून दिली आहे. अकोल्यातील सुप्रसिद्ध सायकलपटू डॉ. राजेंद्र सोनोने यांच्या हस्ते सोमवारी सकाळी या सायकलचे लोकार्पण करण्यात आले..याप्रसंगी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा लोकरंगचे संस्थापक अनिल गावंडे, इंजिनियर अरविंद देठे, ॲड.सुधाकर खुमकर, रेखाताई देठे, विजय देठे, अदिती देठे, कुणाल देठे आदींची उपस्थिती होती. पाण्यावर चालविता येणाऱ्या या सायकलमुळे पर्यटकांना चांगली मजा येईल असा विश्वास डॉ. सोनोने आणि अनिल गावंडे यांनी याप्रसंगी बोलताना व्यक्त केला..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.संपूर्ण परिसराची पाहणी केल्यानंतर या दोघांनीही येथील एकूणच शिस्तबद्ध, अध्यात्मिक आणि नैसर्गिक वातावरणातील प्रसन्नता मनशांती देणारी असल्याचे सांगितले.ही सायकल कोणत्याही इंधनाशिवाय, केवळ मानवी शक्तीवर चालते आणि पूर्णतः पर्यावरणपूरक आहे. तलाव, तळी, नदी किंवा स्थिर जलाशयांमध्ये ही सायकल सहजपणे चालवता येते. फ्लोटिंग प्लॅटफॉर्म, संतुलित रचना आणि सायकल मेकॅनिझम यांचा अचूक समन्वय या संकल्पनेला एक अद्भुत इंजिनिअरिंग इनोव्हेशन बनवतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.