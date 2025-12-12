अकोला

Buldhana Accident: दुचाकी-ट्रक टक्कर; महिला जागीच ठार, मुलगा व पती बचावले

Bike Truck Accident: नजिकच्या नागझरी नाल्याजवळ बुधवारी (ता. १०) सायंकाळी साडेसहा वाजेच्या सुमारास दुचाकीला बैलगाडीचा धक्का लागून अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीवरील महिला खाली पडली.
Buldhana Accident

Buldhana Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दुसरबीड : नजिकच्या नागझरी नाल्याजवळ बुधवारी (ता. १०) सायंकाळी साडेसहा वाजेच्या सुमारास दुचाकीला बैलगाडीचा धक्का लागून अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीवरील महिला खाली पडली.

Loading content, please wait...
police
accident
Bike
road accident
Truck
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com