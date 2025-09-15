Akola News : बंजारा व लभाण समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देवू नका; अकोल्यात बिरसा क्रांती दलतर्फे जिल्हा कचेरीवर भव्य मोर्चा

अकोला - महाराष्ट्रातील बंजारा व लभाण समाज आदिवासी समुदायाच्या संविधानाच्या कलम ३४२ अंतर्गत निश्चित केलेल्या पाच कसोट्याही पूर्ण करत नसल्यामुळे व १९०९ मध्ये प्रकाशित हैदराबाद स्टेट गॅझेटीअरमध्ये बंजारा समाजाला 'धान्य वाहून नेणारे समाज' म्हणून उल्लेख केल्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात येऊ नये, अशी प्रमुख मागणी घेऊन बिरसा क्रांती दलतर्फे सोमवारी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला..मोर्च्यात आदिवासी समाज बांधव, बिरसा क्रांती दलाचे नेते व सदस्य उपस्थित होते. त्यांनी सरकारकडे त्वरित निर्णय घेऊन बंजारा व लभाण समाजास अनुसूचित जमातीच्या यादीतून वगळण्याची मागणी केली..आदिवासी जमातींचा दर्जा देण्यासाठी संविधानात स्पष्टपणे पाच कसोटे दिलेली आहेत. प्राचीन जीवनपद्धती, वेगळी संस्कृती, दुर्गम परिसरात वास्तव्य, अबोलपणा व लाजाळूपणा आणि अत्यंत मागासलेपणा. परंतु बंजारा व लभाण समाजाने महाराष्ट्रात किंवा देशात यापैकी कोणतीही कसोटी पूर्ण केली नाही.१९०९ च्या हैदराबाद स्टेट गॅझेटीअरमध्येही या समाजाला भटक्या समाजाचे स्वरूप दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देणे अतिशय अनुचित आणि फसवा दावा आहे..सरकारकडे केल्यात या मागण्या१. १२,५०० रुकलेल्या विशेष पदभर्ती त्वरित मंजूर करावी.२. संभाजीनगरमध्ये मुस्लिम धर्मीयांना टाकणकार जमातीचे बोगस जात प्रमाणपत्र दिले गेले आहे, ते रद्द करावे.३. यवतमाळ तालुक्यातील आदिवासी आश्रम शाळा पादोडी येथे विद्यार्थिनीशी झालेल्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर पोस्को व अॅट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत कठोर कारवाई करावी..तर तीव्र आंदोलनाचा इशाराजर या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून लवकर उपाययोजना न झाल्यास आदिवासी समाज पुढील आंदोलन उभारण्यास भाग पडेल. ही एक न्यायसंगत आणि गरजेची मागणी असून सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.