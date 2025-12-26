Akola Political : अकोल्यात भाजप व काँग्रेसची ‘बार्गेनिंग’ वाढली; फॉर्म्युला ठरेना; उमेदवारांची धाकधुक वाढली!

श्रीकांत राऊतअकोला : महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी दाखल करण्यासाठी अवघे तीन दिवस शिल्लक असताना युती-आघाडीचा फॉर्म्युला ठरत नसल्याचे चित्र आहे. चर्चेच्या केवळ बैठकांवर बैठका सुरू असून जागावाटपावर एकमत होत नसल्याने उमेदवारांचाही जीव भांड्यात पडला आहे. दोन्ही बाजूने चर्चेच्या फेऱ्यांवर फेऱ्या सुरू आहेत, मात्र मित्रांना किती वाटा द्यायच्या यावर महाविकास आघाडीतील काँग्रेस व युतीतील भाजपकडून जोरदार ‘बार्गेनिंग’ केली जात आहे. युती-आघाडीचा फॉर्म्युला कधी जाहीर होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे..युतीसाठी सर्वच पक्ष आग्रही असले तरी जागा वाटप गुंतागुंतीचा विषय बनला आहे. हीच स्थिती आघाडीची आहे. महायुतीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या भाजप व महाविकास आघाडीतील काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष मित्र पक्षांची कमी जागांवर बोळवण करण्याचे प्रयत्न करताना दिसत आहेत. जागा वाटपावर जोपर्यंत निर्णय फायनल होत नाही, तोपर्यंत या दोन्ही आघाड्यांची कसोटी लागणार आहे. नामांकन दाखल करण्यासाठी अवघे तीन दिवस शिल्लक असताना ही स्थिती असल्याने उमेदवारांची धाकधुक वाढली आहे. .Akola Politics: बालेकिल्ल्यात थेट एन्ट्री! 'नांदेड महापालिकेची धुरा अमोल मिटकरींकडे'; राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राजकीय निर्णय.. .गुरुवारी भाजप व शिंदेसेनची बैठक नागपूरात पार पडली. बैठक सकारात्मक झाल्याचे जाहीर करण्यात आले मात्र, तरिही स्थानिक नेत्यांमध्ये मोठी संभ्रावस्था कायम आहे. पुन्हा जागावाटपावर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी शिंदेसेना, भाजप व राष्ट्रवादी (अजित पवार) या तिन्ही पक्षांची बैठक झाली. मात्र, त्यातही काही ठोस निर्णय झाला नसल्याची माहिती आहे. तर आघाडीतील प्रमुख पक्षांची बैठक शुक्रवारी सायंकाळी होणार होती. त्यात काय निर्णय होतो, हेही पाहणे महत्वाचे असणार आहे..राष्ट्रवादीची ‘कन्फ्युजिंग’ भूमिकाराष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाने मात्र प्रारंभीपासूनच ‘कन्फ्युजिंग’ भूमिका घेतल्याने जागावाटपाचा तिढा आणचीच गंभीर बनला आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल होण्यास सुरुवात होऊन देखील इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यात उशीर असो किंवा पक्षांकडून जागावाटपाच्या बैठकांना हजेरी लावणे असो, यात कुठेच पक्षाचा ताळमेळ दिसून आला नाही. उमेदवारांची यादी फायनल होण्यास उशीर झाल्यास याचा फटका निकालात बसणार हे निश्चित आहे..‘वंचित’चा फटका कोणाला?काँग्रेसने राज्यभरात आपण वंचितशी युती करण्यास तयार असल्याचे जाहीर केल्यानंतरही अकोल्यात या उभय पक्षांचे काही ठरत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. युतीच्या बोलणीसाठी आधी काँग्रेसने टाळी द्यावी, अशी भूमिका वंचितने घेतल्याने ही युती फिस्कटल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, तसे झाल्यास मोठ्या प्रमाणात होणारे मतविभाजन कोणाच्या पथ्यावर पडेल, याचीही चर्चा आता राजकीय वर्तुळात होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.