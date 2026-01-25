Akola politics:'स्थायी’तील संघर्ष टाळण्यासाठी ‘भाजप’ची खेळी; आकाेला महापालिकेत सत्तेसाठी ‘शहर सुधार आघाडी!

अकोला : महानगरपालिकेतील सत्तास्थापनेचा दीर्घकाळ चाललेला राजकीय संघर्ष आता संपुष्टात आल्याचे दिसून येत आहे. भाजपसह मित्रपक्ष व विरोधी गटातील शदर पवारांच्या राष्ट्रवादीने मिळून ‘शहर सुधार आघाडी’ असा स्वतंत्र गट स्थापन केला. या आघाडीचे गट स्थापनेचे पत्र अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर करण्यात आले असून, मंगळवारी (ता.२७) अंतिम मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर येत्या ३० जानेवारी रोजी महापौर व उपमहापौर पदासाठी विशेष सभेत निवडणूक होणार आहे. दरम्यान, भाजपने शरद पवार गटाचे तीन सदस्य गळाला लावल्याने आता स्थायीतही सत्ताधाऱ्यांचे वर्चस्व असणार आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .महानगरपालिकेतील एकूण संख्याबळ लक्षात घेता बहुमतासाठी आवश्यक असलेला आकडा गाठण्यात भाजप यशस्वी ठरली आहे. भाजपचे ३८ नगरसेवक असून, त्यांना शिवसेना शिंदे गट (१), राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट (१), राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट (३) तसेच शहर विकास आघाडीचा (१) पाठिंबा मिळाल्याने ‘शहर सुधार आघाडी’चे एकूण संख्याबळ ४४ वर पोहोचले आहे. महापालिकेतील सत्तास्थापनेसाठी राजकीय घडामोडी वेगाने घडत होत्या. .भाजपविरोधी पक्षांकडून पर्यायी आघाडी उभारण्याचे प्रयत्न सुरू होते. वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर, काँग्रेस आमदार साजिद खान पठाण तसेच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांनी नगरसेवकांच्या भेटीगाठी घेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी हालचाली केल्या. संख्याबळाची जुळवाजुळव सुरू असतानाच भाजपने आता डाव टाकत शहर पवार गटाच्या तीन नगरसेवकांसह ४४ सदस्यांचा गट स्थापन करण्याचे पत्र विभागीय आयुक्तांना दिले आहे. या पत्रावर शहर सुधार आघाडीचे गटनेते पवन महल्ले यांची स्वाक्षरी असून भाजप, शरद पवार गट, अजित पवार गट, शिंदे गट व शहर विकास आघाडीच्या एका नगरसेवकाचा या आघाडीत समावेश असल्याचे नमूद आहे. हे पत्र अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर करण्यात आले आहे. या पत्रावर पुढील कार्यवाही आता मंगळवारी होणार असून, सर्व सदस्यांना विभागीय आयुक्त कार्यालयात हजर रहावे लागणार आहे..राजकीय घडामोडींना वेगविभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी महापौर व उपमहापौर निवडीची तारीख जाहीर केल्यानंतर राजकीय हालचालींना आणखी वेग आला आहे. गटनोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार असून, बहुमत स्पष्ट असल्याने भाजप-नेतृत्वाखालील शहर सुधार आघाडीचा महापौर व उपमहापौर निवडून येणे जवळपास निश्चित मानले जात आहे..‘स्थायी’त वाढणार बळमहापालिकेच्या कारभारात स्थायी समितीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कोट्यवधींच्या विकासकामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार स्थायी समितीकडे असल्याने, सभापतीपदावर कोण विराजमान होतो, यावर पुढील पाच वर्षांचा विकासाचा अजेंडा ठरतो. त्यामुळेच सर्वच पक्षांचा फोकस स्थायी समितीवर केंद्रीत झालेला आहे. भाजपने राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला सोबत घेतले नसले तर स्थायी समितीवर सत्ताधारी व विरोधकांची ८-८ सदस्य जाण्याची शक्यता होती. यामुळे सभापतीपदासाठी प्रचंड संघर्ष निर्माण होण्याची दाट शक्यता होती. त्यामुळे भाजपने स्थायीतील संख्याबळ वाढविण्यासाठी शरद पवार गटाला सोबत घेत ४४ वर संख्याबळ नेले..ओबीसी महिलेसाठी महापौरपद राखीवमहापौर पद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) महिलेसाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे अकोल्याला पुन्हा एकदा महिला महापौर मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. ओबीसी महिला आरक्षण जाहीर झाल्याने महापौर पदासाठी भाजप व मित्रपक्षांतील महिला नगरसेविकांमध्ये चुरस वाढली आहे. भाजपकडून एकूण १३ ओबीसी महिला नगरसेविका या शर्यतीत असून त्यामध्ये माधुरी क्षीरसागर, योगिता पावसाळे, वैशाली शेळके, मंजुषा शेळके, पल्लवी मोरे, शिल्पा वरोकार, रश्मी अवचार, निकिता देशमुख, सोनाली अंधारे, शारदा खेडकर, नीतू जगताप, प्राची काकड आणि कल्पना गोटफोडे यांचा समावेश आहे. भाजप-मित्रपक्षांची सत्तेत महापौरपदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.जिल्हाधिकारी असतील पिठासीन अधिकारीदरम्यान, विभागीय आयुक्तांनी महापौर व उपमहापौर निवडीसाठी येत्या ३० जानेवारी रोजी विशेष सभा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. शुक्रवारी (ता.२३) यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले असून ३० जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता ही विशेष सभा होणार आहे. या सभेच्या पिठासीन अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.