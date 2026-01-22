Risod Municipal Council: स्थायी व विषय समित्यांवर भाजप-शिवसेना युतीचे वर्चस्व; रिसोड नगरपरिषदेत सर्व सभापती अविरोध!

रिसोड : येथील नगरपरिषदेच्या स्थायी व विविध विषय समित्यांच्या निवडणुकांत भाजप-शिवसेना युतीने आपले संख्याबळ सिद्ध करत सर्व समित्यांच्या सभापतीपदांवर निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले. अपेक्षेप्रमाणे सर्व स्थायी व विषय समित्यांचे सभापती भाजप-शिवसेना युतीकडून अविरोध निवडून आले..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशानुसार मंगळवारी (ता. २०) नगरपरिषद कार्यालयात विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी रोजगार हमी योजना उपजिल्हाधिकारी संजय नागटिळक पिठासीन अधिकारी म्हणून, तर सहाय्यक म्हणून मुख्याधिकारी सतीश शेवदा उपस्थित होते. दुपारी बारा ते दोन या वेळेत नामनिर्देशन अर्ज स्वीकारण्यात आले. सर्व विषय समित्यांसाठी प्रत्येकी एकच अर्ज दाखल झाल्याने सर्व सभापतींची निवड अविरोध जाहीर करण्यात आली..निवडीनुसार पाणीपुरवठा व जलनिसारण समितीच्या सभापतीपदी भाजपचे संजय राधेश्याम बगडिया, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतीपदी भाजपच्या जया अमोल नकवाल, बांधकाम समितीच्या सभापतीपदी भाजपच्या माधुरी स्वप्निल इरतकर, तर आरोग्य व शिक्षण समितीच्या सभापतीपदी शिवसेना (शिंदे गट)चे संतोष लक्ष्मण चऱ्हाटे यांची निवड करण्यात आली. तसेच नियोजन व विकास समितीच्या सभापतीपदी सर्वानुमते शिवसेना (शिंदे गट)चे नगरपरिषदेचे नवनियुक्त उपाध्यक्ष विष्णू भगवान कदम यांची नियुक्ती करण्यात आली. महिला व बालकल्याण समितीच्या उपसभापतीपदी भाजपच्या शामली सागर डांगे यांची निवड झाली..२३ सदस्यांच्या रिसोड नगरपालिकेत भाजपचे नऊ, शिवसेनेचे पाच आणि एका अपक्षासह युतीकडे एकूण १५ नगरसेवकांचे संख्याबळ असल्याने सर्व निवडी अविरोध झाल्या. विशेष म्हणजे सकाळच्या सत्रात विरोधी पक्षाचे नगरसेवक उपस्थित होते; मात्र दुपारच्या सत्रात विरोधी पक्षाचा एकही नगरसेवक सभेला उपस्थित नव्हता..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.कार्यकर्त्यांकडून आनंदोत्सव साजरानिवडीनंतर नगराध्यक्ष भगवानराव क्षीरसागर यांनी नवनिर्वाचित सभापतींचे स्वागत केले. यावेळी भाजप-शिवसेना युतीच्या कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून व पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. नंतर सर्व सभापतींनी माजी खासदार अनंतराव देशमुख यांच्या कार्यालयास भेट दिली. तेथे युवा नेते नकुल देशमुख यांनी नवनिर्वाचित सभापतींचा सत्कार केला. निवडणूक प्रक्रियेसाठी नगरपरिषदेचे प्रशासकीय अधिकारी सुनील मगर व रितेश इरतकर यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.