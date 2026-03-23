Akola Crime: बेपत्ता सर्वज्ञचा मृतदेह नाल्यात आढळला; तीन दिवसांपासून सुरू होता शोध, मृत्यूचे कारण अस्पष्ट, दुर्गंधी आली अन्..

अकोला: शहरात बेपत्ता झालेल्या एका ११ वर्षीय बालकाचा मृतदेह तीन दिवसांनी नाल्यात आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. सर्वज्ञ निंबाळकर या बालकाच्या दुर्दैवी मृत्यूमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. रविवारी (ता.२२) सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी पीडीकेव्ही परिसरात काही नागरिकांना दुर्गंधी आल्याने ही घटना समोर आली. शहरातील शिवर परिसरातील रहिवासी असलेला सर्वज्ञ नीलेश निंबाळकर (वय ११) हा बालक १९ मार्च रोजी सकाळी सुमारे ११ वाजता घराबाहेर खेळण्यासाठी गेला होता. मात्र, तो त्यानंतर घरी परतलाच नाही. संध्याकाळपर्यंत मुलगा परत न आल्याने कुटुंबीयांनी परिसरात आणि नातेवाईकांकडे त्याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. सर्वत्र शोध घेऊनही काहीच माहिती न मिळाल्याने कुटुंबीयांची चिंता वाढली. शेवटी कुटुंबीयांनी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात धाव घेत मुलगा बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवली. पोलिसांनीही तत्काळ हरवलेल्या मुलाचा शोध घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र, तीन दिवस उलटूनही त्याचा काहीच ठावठिकाणा लागत नव्हता. दरम्यान, २२ मार्च रोजी सकाळच्या सुमारास डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ परिसरात काही नागरिक मॉर्निंग वॉकसाठी आले होते. यावेळी त्यांना परिसरातील एका नाल्याकडून तीव्र दुर्गंधी येत असल्याचे जाणवले. संशय आल्याने त्यांनी नाल्याकडे जाऊन पाहणी केली असता, त्यांना एका लहान मुलाचा मृतदेह दिसून आला. या घटनेने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. नागरिकांनी तत्काळ या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि मृतदेह ताब्यात घेतला. प्राथमिक तपासात हा मृतदेह बेपत्ता असलेल्या सर्वज्ञ निंबाळकर याचाच असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. या प्रकरणात मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. हा अपघाती मृत्यू आहे की त्यामागे इतर काही कारण आहे, याचा सखोल तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे नेमके कारण समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सर्वज्ञ बेपत्ता झाल्यानंतर त्याचा तीन दिवसांपासून शोध सुरु होता. मात्र, रविवारी सकाळी मृतदेह आढळल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. ज्या ठिकाणी मृतदेह आढळला ती जागा घरापासून बरीच लांब आहे. तो तिथपर्यंत कसा गेला व त्याच्यासोबत आणखी कुणी होते का, याचा सखोल तपास व्हावा, अशी आमची मागणी आहे. तसेच शिवरला लागून असलेल्या कृषी विद्यापीठाच्या आवार भिंतीला कसलेच कपाउंड नाही. त्यावर कृषी विद्यापीठाने ठोस उपाययोजना कराव्यात. तसेच मुख्य रस्त्यावरील सीसीटीव्ही आम्हाला बंद आढळले. या घटनेचा पोलिसांनी सखोल तपास करणे गरजेचे आहे.- आशिष पवित्रकार, नगरसेवक. परिसरात पसरली शोककळा या घटनेमुळे निंबाळकर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरातही शोककळा पसरली आहे. तीन दिवसांपासून मुलाच्या शोधात असलेल्या कुटुंबीयांना अखेर असा दुर्दैवी शेवट पाहावा लागल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास सुरू केला असून, सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर तांत्रिक बाबींचा आधार घेत घटनाक्रम उलगडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दुर्गंधी आल्याने घटना उघड ११ वर्षीय सर्वज्ञ निंबाळकर १९ मार्चपासून बेपत्ता होता. बेपत्ता झाल्यानंतर कुटुंबीय व परिसरातील नागरिकांनी त्याचा शोध घेतला. सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही शोधकार्यासाठी नागरिकांना आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, रविवारी सकाळी ही मृतदेह आढळताच कुटुंबियांना धक्का बसला. मॉर्निंग वॉकसाठी आलेल्या नागरिकांना दुर्गंधी आल्याने ही घटना उघड झाली.